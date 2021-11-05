01:20 05.11.2021 (обновлено: 03:37 05.11.2021)
Пушков раскритиковал заявления Молдавии по газовому контракту с Россией
Сенатор Пушков выразил недовольство заявлениями Молдавии по контракту с "Газпромом"
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывания властей Молдавии по поводу газового контракта с Россией.
Ранее президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса, а премьер республики Наталья Гаврилица заявила, что долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны России.
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"Как ни поступает Россия, все нашим "партнерам" плохо. Не заключала контракт с Молдавией - плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях - тоже плохо. Даже еще хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в "жестокой игре", а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
Пушков напомнил, что Россия не мешала Молдавии закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, однако Кишинев сам выбрал поставки из России. "Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит "Газпром" снизить цену на газ - дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите", - добавил он.
Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП в ситуации нехватки газа. Затем 25 и 26 октября страна заключила контракты о пробной закупке одного миллиона кубометров газа у PGNiG и нидерландской Vitol, а 27 октября — 1,5 миллионов кубометров у швейцарской DXT Commodities и PGNiG. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию была Россия. В итоге власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.
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