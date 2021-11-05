https://ria.ru/20211105/pushkov-1757763407.html

Недовольных Россией молдаван поставили на место

Пушков раскритиковал заявления Молдавии по газовому контракту с Россией - РИА Новости, 05.11.2021

Недовольных Россией молдаван поставили на место

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывания властей Молдавии по поводу газового контракта с Россией. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T01:20

2021-11-05T01:20

2021-11-05T03:37

в мире

сша

молдавия

алексей пушков

газпром

майя санду

молдовагаз

россия

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков раскритиковал высказывания властей Молдавии по поводу газового контракта с Россией.Ранее президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за поддержку во время газового кризиса, а премьер республики Наталья Гаврилица заявила, что долгие переговоры с "Газпромом" в условиях газового кризиса в Молдавии и аномально высоких цен на газ на международном рынке были жестокой игрой со стороны России."Как ни поступает Россия, все нашим "партнерам" плохо. Не заключала контракт с Молдавией - плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях - тоже плохо. Даже еще хуже. За это премьер Молдавии обвинила нас в "жестокой игре", а президент Санду решила от всего сердца поблагодарить за "помощь" США, откуда не поступило ни кубометра газа", - написал Пушков в своем Telegram-канале.Сенатор также прокомментировал высказывания главы польского нефтегазового концерна PGNiG Павла Маевского о том, что газовый кризис в Молдавии должен стать предупреждением для Европы о рисках "зависимости" от "Газпрома".Пушков напомнил, что Россия не мешала Молдавии закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, однако Кишинев сам выбрал поставки из России. "Выбрал из-за приемлемой цены и гарантированности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит "Газпром" снизить цену на газ - дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите", - добавил он.Парламент Молдавии 22 октября ввел в стране режим ЧП в ситуации нехватки газа. Затем 25 и 26 октября страна заключила контракты о пробной закупке одного миллиона кубометров газа у PGNiG и нидерландской Vitol, а 27 октября — 1,5 миллионов кубометров у швейцарской DXT Commodities и PGNiG. До этого единственным поставщиком газа в Молдавию была Россия. В итоге власти страны 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году.

https://ria.ru/20211102/moldaviya-1757452692.html

https://ria.ru/20211103/dolg-1757471059.html

сша

молдавия

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в мире, сша, молдавия, алексей пушков, газпром, майя санду, молдовагаз, россия