Прокуратура проверит ситуацию с застрявшими в Приморье контейнерами
Прокуратура проверит ситуацию с завозом продукции в районы Крайнего Севера
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Проверка организована по ситуации с завозом продукции в районы Крайнего Севера, проблемы с организацией перевалки грузов наблюдаются в морском порту Владивостока, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
В портах Приморья застряли более 1,1 тысячи контейнеров с грузами, в том числе социально-значимыми, для Сахалина и Курил. Власти островного региона сообщали, что к вечеру 3 ноября было обработано шесть судов. На острова отправлены 1575 контейнеров, из которых 103 с социально-значимыми грузами. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что проблема с задержками доставки контейнерных грузов образовалась на Дальнем Востоке из-за "пандемии и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья". По его словам, вопросами занимается Минтранс России, а власти Сахалинской области готовы оказать необходимую поддержку бизнесу региона, проработать возможность доставки задержанных грузов.
По информации Приморской транспортной прокуратуры, которая приводится в сообщении, вопросы организации перевалки грузов в морском порту Владивостока находятся на особом контроле надзорного ведомства.
"В настоящее время имеются проблемы с вывозом грузов в направлении портов Дальнего Востока, связанные с возросшим уровнем грузопотока, в свою очередь обработка социально значимых грузов осуществляется в приоритетном порядке. Прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства при организации завоза продукции в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
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