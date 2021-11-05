https://ria.ru/20211105/prokuratura-1757777052.html

Прокуратура проверит ситуацию с застрявшими в Приморье контейнерами

Прокуратура проверит ситуацию с застрявшими в Приморье контейнерами - РИА Новости, 05.11.2021

Прокуратура проверит ситуацию с застрявшими в Приморье контейнерами

Проверка организована по ситуации с завозом продукции в районы Крайнего Севера, проблемы с организацией перевалки грузов наблюдаются в морском порту... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T09:46

2021-11-05T09:46

2021-11-05T09:46

происшествия

владивосток

валерий лимаренко

дальний восток

дальневосточная транспортная прокуратура

россия

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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Проверка организована по ситуации с завозом продукции в районы Крайнего Севера, проблемы с организацией перевалки грузов наблюдаются в морском порту Владивостока, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.В портах Приморья застряли более 1,1 тысячи контейнеров с грузами, в том числе социально-значимыми, для Сахалина и Курил. Власти островного региона сообщали, что к вечеру 3 ноября было обработано шесть судов. На острова отправлены 1575 контейнеров, из которых 103 с социально-значимыми грузами. Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщал, что проблема с задержками доставки контейнерных грузов образовалась на Дальнем Востоке из-за "пандемии и резко возросшей загруженностью терминалов Приморья". По его словам, вопросами занимается Минтранс России, а власти Сахалинской области готовы оказать необходимую поддержку бизнесу региона, проработать возможность доставки задержанных грузов.По информации Приморской транспортной прокуратуры, которая приводится в сообщении, вопросы организации перевалки грузов в морском порту Владивостока находятся на особом контроле надзорного ведомства.Уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/primore-1757679724.html

https://ria.ru/20210830/zapolyare-1747517815.html

владивосток

дальний восток

россия

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происшествия, владивосток, валерий лимаренко, дальний восток, дальневосточная транспортная прокуратура, россия