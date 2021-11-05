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Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней - РИА Новости, 05.11.2021
Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
Продление федерального режима нерабочих дней в России еще на неделю было бы разумно, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T03:07
2021-11-05T03:07
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Продление федерального режима нерабочих дней в России еще на неделю было бы разумно, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут продлить их после 7 ноября.Стабилизация ситуации с COVID-19 в Москве, как заявлял 3 ноября столичный мэр Сергей Собянин, позволяет не продлевать режим нерабочих дней. О том, что нерабочие дни продлеваться не планируется, заявлял и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября и ряд других регионов: Ленинградская, Воронежская, Кировская, Тамбовская и Белгородская области, Татарстан, Ингушетия. Власти Брянской области нерабочие дни решили продлить до 14 ноября, Курская и Челябинская - до 12 ноября включительно, Смоленская - до 10 ноября включительно, Томская - до 15 ноября.Сенатор подчеркнул, что и сами граждане должны неукоснительно соблюдать меры безопасности в условиях пандемии, "носить маски, соблюдать дистанцию".Ранее Круглый отмечал, что нерабочие дни должны использоваться россиянами для соблюдения карантина, а не для встреч компаниями. Он также призывал активнее использовать QR-коды для посещения публичных мест, мотивируя остальных граждан пройти иммунизацию.
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общество, москва, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый
03:07 05.11.2021
 
Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней

Сенатор Владимир Круглый выступил за продление на неделю режима нерабочих дней

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЖенщина проходит мимо витрины магазина в Москве
Женщина проходит мимо витрины магазина в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Продление федерального режима нерабочих дней в России еще на неделю было бы разумно, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут продлить их после 7 ноября.
Стабилизация ситуации с COVID-19 в Москве, как заявлял 3 ноября столичный мэр Сергей Собянин, позволяет не продлевать режим нерабочих дней. О том, что нерабочие дни продлеваться не планируется, заявлял и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября и ряд других регионов: Ленинградская, Воронежская, Кировская, Тамбовская и Белгородская области, Татарстан, Ингушетия. Власти Брянской области нерабочие дни решили продлить до 14 ноября, Курская и Челябинская - до 12 ноября включительно, Смоленская - до 10 ноября включительно, Томская - до 15 ноября.
"На федеральном уровне продление "локдауна" было бы правильно, еще хотя бы на неделю. Уже понятно, что во многих регионах цель по снижению количества заболевших COVID (в течение нерабочих дней) не будет достигнута", - сказал парламентарий.
Сенатор подчеркнул, что и сами граждане должны неукоснительно соблюдать меры безопасности в условиях пандемии, "носить маски, соблюдать дистанцию".
Ранее Круглый отмечал, что нерабочие дни должны использоваться россиянами для соблюдения карантина, а не для встреч компаниями. Он также призывал активнее использовать QR-коды для посещения публичных мест, мотивируя остальных граждан пройти иммунизацию.
Города России. Челябинск - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 13:20Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоМоскваВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВладимир Круглый
 
 
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