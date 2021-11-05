https://ria.ru/20211105/prodlenie-1757767372.html

Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней

Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней - РИА Новости, 05.11.2021

Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней

Продление федерального режима нерабочих дней в России еще на неделю было бы разумно, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T03:07

2021-11-05T03:07

2021-11-05T03:07

распространение коронавируса

общество

москва

владимир путин

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756710133_0:233:3029:1936_1920x0_80_0_0_96ca5157ae3cfb12231a7a821077783b.jpg

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. Продление федерального режима нерабочих дней в России еще на неделю было бы разумно, заявил РИА Новости в пятницу сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о нерабочих днях в РФ с 30 октября по 7 ноября для недопущения дальнейшего распространения COVID-19. При этом субъекты РФ могут продлить их после 7 ноября.Стабилизация ситуации с COVID-19 в Москве, как заявлял 3 ноября столичный мэр Сергей Собянин, позволяет не продлевать режим нерабочих дней. О том, что нерабочие дни продлеваться не планируется, заявлял и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Не стали продлевать нерабочие дни после 7 ноября и ряд других регионов: Ленинградская, Воронежская, Кировская, Тамбовская и Белгородская области, Татарстан, Ингушетия. Власти Брянской области нерабочие дни решили продлить до 14 ноября, Курская и Челябинская - до 12 ноября включительно, Смоленская - до 10 ноября включительно, Томская - до 15 ноября.Сенатор подчеркнул, что и сами граждане должны неукоснительно соблюдать меры безопасности в условиях пандемии, "носить маски, соблюдать дистанцию".Ранее Круглый отмечал, что нерабочие дни должны использоваться россиянами для соблюдения карантина, а не для встреч компаниями. Он также призывал активнее использовать QR-коды для посещения публичных мест, мотивируя остальных граждан пройти иммунизацию.

https://ria.ru/20211103/chelyabinsk-1757535916.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, владимир путин, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир круглый