https://ria.ru/20211105/prigozhin-1757785253.html
В США отказали в премьере фильма о Пригожине
В США отказали в премьере фильма о Пригожине - РИА Новости, 05.11.2021
В США отказали в премьере фильма о Пригожине
Запланированная на 3 ноября премьера в Нью-Йорке российского фильма о бизнесмене Евгении Пригожине не состоялась из-за отмены показа кинотеатром, рассказал РИА... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:20
2021-11-05T11:20
2021-11-05T11:22
в мире
сша
нью-йорк (город)
евгений пригожин
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Запланированная на 3 ноября премьера в Нью-Йорке российского фильма о бизнесмене Евгении Пригожине не состоялась из-за отмены показа кинотеатром, рассказал РИА Новости Сергей Щеглов, продюсер фильма "16-ый", компания "Паритет Фильм"."Третьего числа должна была состояться закрытая премьера фильма "16-й" про Евгения Пригожина в кинотеатре Film Society of Lincoln Center. Однако по неизвестным причинам кинотеатр без всякого уведомления просто взял и отменил показ", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас создатели фильма пытаются договориться с другой сетью кинотеатров.Как говорят создатели фильма, речь в нем о том, "как на самом деле" прошли выборы в США в 2016 году. На афишах указывается, что картина является "исповедью" Евгения Пригожина. В российский прокат лента должна выйти 8 ноября.
https://ria.ru/20210930/prigozhin-1752543449.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), евгений пригожин
11:20 05.11.2021 (обновлено: 11:22 05.11.2021)
В США отказали в премьере фильма о Пригожине
Запланированная в Нью-Йорке премьера российского фильма о Евгении Пригожине не состоялась