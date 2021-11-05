https://ria.ru/20211105/prigozhin-1757785253.html

В США отказали в премьере фильма о Пригожине

В США отказали в премьере фильма о Пригожине - РИА Новости, 05.11.2021

В США отказали в премьере фильма о Пригожине

Запланированная на 3 ноября премьера в Нью-Йорке российского фильма о бизнесмене Евгении Пригожине не состоялась из-за отмены показа кинотеатром, рассказал РИА... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:20

2021-11-05T11:20

2021-11-05T11:22

в мире

сша

нью-йорк (город)

евгений пригожин

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Запланированная на 3 ноября премьера в Нью-Йорке российского фильма о бизнесмене Евгении Пригожине не состоялась из-за отмены показа кинотеатром, рассказал РИА Новости Сергей Щеглов, продюсер фильма "16-ый", компания "Паритет Фильм"."Третьего числа должна была состояться закрытая премьера фильма "16-й" про Евгения Пригожина в кинотеатре Film Society of Lincoln Center. Однако по неизвестным причинам кинотеатр без всякого уведомления просто взял и отменил показ", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас создатели фильма пытаются договориться с другой сетью кинотеатров.Как говорят создатели фильма, речь в нем о том, "как на самом деле" прошли выборы в США в 2016 году. На афишах указывается, что картина является "исповедью" Евгения Пригожина. В российский прокат лента должна выйти 8 ноября.

https://ria.ru/20210930/prigozhin-1752543449.html

https://ria.ru/20211022/prigozhin-1755884283.html

сша

нью-йорк (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), евгений пригожин