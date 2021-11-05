https://ria.ru/20211105/priamure-1757789361.html

В Приамурье отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября

В Приамурье отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября - РИА Новости, 05.11.2021

В Приамурье отказались продлевать нерабочие дни после 7 ноября

Продлевать нерабочие дни, введенные из-за COVID-19 с 30 октября до 7 ноября, в Амурской области не будут, сообщает правительство региона. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:04

2021-11-05T12:04

2021-11-05T12:04

распространение коронавируса

благовещенск

амурская область

василий орлов (губернатор)

коронавирус в россии

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 5 ноя – РИА Новости. Продлевать нерабочие дни, введенные из-за COVID-19 с 30 октября до 7 ноября, в Амурской области не будут, сообщает правительство региона."Сегодня на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции принято решение не продлевать в регионе "ковидные" выходные" - говорится в сообщении.До этого губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил, что выходные в регионе, объявленные с 30 по 7 ноября, могут продлить в зависимости от ситуации с COVID-19.Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Приамурье в числе семи регионов, где занято более 95% коек для больных коронавирусной инфекцией.Наличие QR-кода, сертификата о вакцинации, справки о перенесенном COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста обязательно для посещения общепита в Приамурье с 18 октября, с 1 ноября эта мера введена также для торговых центров, спортклубов, кинотеатров, театров, музеев, библиотек и других объектов массового скопления людей.Также систему QR-кодов вводят в областном центре Приамурья – Благовещенске при посещении банков с 15 ноября, с 1 декабря планируется допускать к занятиям в вузах только привитых студентов, не вакцинированных переведут на дистанционное обучение.Подлежащие обязательной вакцинации в Амурской области должны до 15 ноября сделать первую прививку от COVID-19, а до 15 декабря – вторую, обязательная иммунизация касается жителей региона старше 60 лет, сотрудников торговли, общепита, МФЦ, такси, сферы образования, здравоохранения, учреждений культуры и других. Вакцинировано должно быть не менее 80% от общей численности сотрудников.

https://ria.ru/20211105/priamure-1757786365.html

https://ria.ru/20211102/priamure-1757315837.html

благовещенск

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

благовещенск, амурская область, василий орлов (губернатор), коронавирус в россии