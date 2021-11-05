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В Австрии оценили значение "Северного потока — 2" для Европы
В Австрии оценили значение "Северного потока — 2" для Европы - РИА Новости, 05.11.2021
В Австрии оценили значение "Северного потока — 2" для Европы
Проект "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:24
2021-11-05T11:24
2021-11-05T12:13
экономика
австрия
мид австрии
северный поток — 2
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ВЕНА, 5 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Проект "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт."Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности", — сказал он.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, чтобы проект соответствовал условиям Газовой директивы ЕС, в частности, положению, которое требует разделять функции добычи и транспортировки газа.Земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод из-под действия нормативов, дело ушло в высший верховный суд ФРГ.
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экономика, австрия, мид австрии, северный поток — 2, россия
11:24 05.11.2021 (обновлено: 12:13 05.11.2021)
В Австрии оценили значение "Северного потока — 2" для Европы
Глава МИД Австрии Линхарт: "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности