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В Австрии оценили значение "Северного потока — 2" для Европы

В Австрии оценили значение "Северного потока — 2" для Европы - РИА Новости, 05.11.2021

В Австрии оценили значение "Северного потока — 2" для Европы

Проект "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:24

2021-11-05T11:24

2021-11-05T12:13

экономика

австрия

мид австрии

северный поток — 2

россия

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ВЕНА, 5 ноя — РИА Новости, Маргарита Костив. Проект "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности Европы, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт."Австрия преследует амбициозные цели в вопросе климата. Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток — 2" способствует энергетической безопасности", — сказал он.Газопровод "Северный поток — 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство было завершено 10 сентября. Сейчас идет процесс сертификации Nord Stream 2 AG в качестве независимого оператора, чтобы проект соответствовал условиям Газовой директивы ЕС, в частности, положению, которое требует разделять функции добычи и транспортировки газа.Земельный суд Дюссельдорфа отклонил жалобу компании на решение немецкого регулятора не выводить трубопровод из-под действия нормативов, дело ушло в высший верховный суд ФРГ.

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2021

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экономика, австрия, мид австрии, северный поток — 2, россия