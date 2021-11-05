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Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина - РИА Новости, 05.11.2021
Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
Депутат Львовского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал в сессионном зале портрет президента России Владимира Путина, видео... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T02:06
2021-11-05T02:06
2021-11-05T02:10
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КИЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Депутат Львовского горсовета от фракции "Европейская солидарность" Юрий Грынив рисовал в сессионном зале портрет президента России Владимира Путина, видео опубликовал "24 канал"."Львовский депутат-художник от "ЕС" Юрий Грынив во время заседания рисовал портрет Путина", - озаглавил телеканал видео процесса создания портрета в своем аккаунте в Facebook.Украинские журналисты недовольны, что депутат изображал лидера страны, к которой Киев имеет претензии, непосредственно в ходе заседания Горсовета.В ролике видно, что депутат на листе бумаги сначала обводит контур портрета с телефона, а затем импровизирует и добавляет детали от себя.
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в мире, украина, владимир путин, россия
02:06 05.11.2021 (обновлено: 02:10 05.11.2021)
Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
Депутата Львовского горсовета Юрия Грынива поймали за рисованием портрета Путина