https://ria.ru/20211105/politsiya-1757805946.html
В Москве проверят инцидент с участковым, ударившим женщину удостоверением
В Москве проверят инцидент с участковым, ударившим женщину удостоверением - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве проверят инцидент с участковым, ударившим женщину удостоверением
Столичная полиция проводит проверку после того, как участковый пришел в квартиру к москвичке и, по ее заявлению, ударил ее своим удостоверением, следует из... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:52
2021-11-05T15:52
2021-11-05T15:52
происшествия
москва
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Столичная полиция проводит проверку после того, как участковый пришел в квартиру к москвичке и, по ее заявлению, ударил ее своим удостоверением, следует из сообщения пресс-службы главка МВД по Москве.Ранее в СМИ и социальных сетях появилась новость о том, что к москвичке пришел полицейский для поисков в ее квартире военнообязанного родственника ее мужа (он якобы был прописан в квартире). Как заявляла женщина в СМИ, в ходе поисков силовик вывернул ей руки и ударил ее по лицу своим удостоверением с фразой: "Я здесь власть!"."Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из многоквартирных домов на северо-востоке Москвы. 30 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на Улице Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина. В ходе проверки между полицейским и жительницей квартиры произошел конфликт, после чего женщина обращалась в медучреждение", - сообщили в пресс-службе.Как уточнили там же, женщина сообщила о противоправных действиях полицейского, а тот, в свою очередь, заявил о неадекватном поведении женщины и неадекватных действиях с ее стороны.
https://ria.ru/20211103/kalmykiya-1757638712.html
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происшествия, москва
В Москве проверят инцидент с участковым, ударившим женщину удостоверением
В Москве проверят инцидент с участковым, ударившим женщину по лицу удостоверением
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Столичная полиция проводит проверку после того, как участковый пришел в квартиру к москвичке и, по ее заявлению, ударил ее своим удостоверением, следует из сообщения пресс-службы главка МВД по Москве
.
Ранее в СМИ и социальных сетях появилась новость о том, что к москвичке пришел полицейский для поисков в ее квартире военнообязанного родственника ее мужа (он якобы был прописан в квартире). Как заявляла женщина в СМИ, в ходе поисков силовик вывернул ей руки и ударил ее по лицу своим удостоверением с фразой: "Я здесь власть!".
"Сотрудниками полиции проводится проверка по факту инцидента, произошедшего в одном из многоквартирных домов на северо-востоке Москвы. 30 октября участковый уполномоченный полиции ОМВД по району Алексеевский прибыл в квартиру дома на Улице Космонавтов для установления местонахождения военнообязанного гражданина. В ходе проверки между полицейским и жительницей квартиры произошел конфликт, после чего женщина обращалась в медучреждение", - сообщили в пресс-службе.
Как уточнили там же, женщина сообщила о противоправных действиях полицейского, а тот, в свою очередь, заявил о неадекватном поведении женщины и неадекватных действиях с ее стороны.