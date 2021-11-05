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Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню - РИА Новости, 05.11.2021
Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню "башней из пиццы", следует из его выступления во время церемонии запуска технологии 5G. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T02:30
2021-11-05T02:30
2021-11-05T03:01
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноя – РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню "башней из пиццы", следует из его выступления во время церемонии запуска технологии 5G."Недавно я был в Италии… посещал Башню пиццы", - сказал президент.Он произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза".Оговорка президента вызвала волну мемов в соцсетях. Особенно учитывая, что чуть ранее Болсонару во время пресс-конференции назвал советника США по климату Джона Керри Джимом Керри - именем известного голливудского актера.В Twitter пользователи изображают Болсонару и Керри веселящимися, стоящими у "пизанской" башни из разных видов пиццы или поедающими ее.
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в мире, сша, италия, бразилия, пиза, жаир болсонару
02:30 05.11.2021 (обновлено: 03:01 05.11.2021)
Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
Президент Бразилии Болсонару поделился впечатлениями от посещения в Италии "Башни пиццы"