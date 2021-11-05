Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/pitstsa-1757766656.html
Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню - РИА Новости, 05.11.2021
Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню "башней из пиццы", следует из его выступления во время церемонии запуска технологии 5G. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T02:30
2021-11-05T03:01
в мире
сша
италия
бразилия
пиза
жаир болсонару
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40872/97/408729750_0:139:2877:1757_1920x0_80_0_0_5c1c3a29948c9c825ea67dea941f61b2.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноя – РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню "башней из пиццы", следует из его выступления во время церемонии запуска технологии 5G."Недавно я был в Италии… посещал Башню пиццы", - сказал президент.Он произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза".Оговорка президента вызвала волну мемов в соцсетях. Особенно учитывая, что чуть ранее Болсонару во время пресс-конференции назвал советника США по климату Джона Керри Джимом Керри - именем известного голливудского актера.В Twitter пользователи изображают Болсонару и Керри веселящимися, стоящими у "пизанской" башни из разных видов пиццы или поедающими ее.
https://ria.ru/20211101/bolsonaru-1757227651.html
сша
италия
бразилия
пиза
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/40872/97/408729750_148:0:2877:2047_1920x0_80_0_0_5fe653330518cc7bb5087df07dcfb807.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, италия, бразилия, пиза, жаир болсонару
02:30 05.11.2021 (обновлено: 03:01 05.11.2021)
 
Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню

Президент Бразилии Болсонару поделился впечатлениями от посещения в Италии "Башни пиццы"

© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанкПизанская башня
Пизанская башня - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО/БУЭНОС-АЙРЕС, 5 ноя – РИА Новости. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал Пизанскую башню "башней из пиццы", следует из его выступления во время церемонии запуска технологии 5G.
"Недавно я был в Италии… посещал Башню пиццы", - сказал президент.
Он произнес на конце слова звук "ц", который используется в слове "пицца", а не звук "з", который должен быть в слове "Пиза".
Оговорка президента вызвала волну мемов в соцсетях. Особенно учитывая, что чуть ранее Болсонару во время пресс-конференции назвал советника США по климату Джона Керри Джимом Керри - именем известного голливудского актера.
В Twitter пользователи изображают Болсонару и Керри веселящимися, стоящими у "пизанской" башни из разных видов пиццы или поедающими ее.
Кандидат в президенты Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 01.11.2021
1 ноября, 15:31
Визит Болсонару на родину прадеда в Италии вызвал протесты
 
В миреСШАИталияБразилияПизаЖаир Болсонару
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:15Нутрициолог назвала неочевидные продукты для сохранения зрения
03:49Врач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей недели
03:41Вильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резины
03:41В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой
03:40В Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи
03:28Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в Судане
03:25В Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19
03:18Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
03:13Вильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной России
03:07Сенатор выступил за продление режима нерабочих дней
03:05Назван омолаживающий кожу напиток
02:47Блумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVID
02:41В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
02:30Президент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башню
02:17Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото
02:17Вильфанд рассказал об аномально теплой температуре в Сибири
02:15Американский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТО
02:08Эксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровья
02:06Львовского депутата поймали за рисованием портрета Путина
01:38На Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar
Лента новостейМолния
Нутрициолог назвала неочевидные продукты для сохранения зренияВрач посоветовал вернуться в привычный ритм до окончания нерабочей неделиВильфанд посоветовал автомобилистам не откладывать замену резиныВ ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скоройВ Англии археологи обнаружили уникальные древнеримские статуи Госсекретарь США призвал к возобновлению диалога в СуданеВ Роспотребнадзоре оценили риск заражения от привитого заболевшего COVID-19Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 годаВильфанд рассказал о температурной аномалии в Центральной РоссииСенатор выступил за продление режима нерабочих днейНазван омолаживающий кожу напитокБлумберг: сопровождавший Байдена сотрудник сдал положительный тест на COVIDВ Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газаПрезидент Бразилии стал героем мемов, неправильно назвав Пизанскую башнюВладельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фотоВильфанд рассказал об аномально теплой температуре в СибириАмериканский генерал объяснил, как язык приблизит Украину к членству в НАТОЭксперт рассказал, как улучшить сигнал Wi-Fi без вреда для здоровьяЛьвовского депутата поймали за рисованием портрета ПутинаНа Украине пообещали продолжить закупки беспилотников Bayraktar