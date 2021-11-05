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Песков заявил, что в Белоруссии внешнюю политику определяет президент
Песков заявил, что в Белоруссии внешнюю политику определяет президент - РИА Новости, 05.11.2021
Песков заявил, что в Белоруссии внешнюю политику определяет президент
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Белоруссии, как и в России, определение внешней политики - прерогатива президента, а не... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:42
2021-11-05T13:42
политика
белоруссия
дмитрий песков
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Белоруссии, как и в России, определение внешней политики - прерогатива президента, а не парламента.Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных в эфире программы "Соловьёв Live" заявил, что "и де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной""В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента", - заявил Песков радиостанции "Говорит Москва".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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политика, белоруссия, дмитрий песков, россия
13:42 05.11.2021
 
Песков заявил, что в Белоруссии внешнюю политику определяет президент

Песков: в Белоруссии внешнюю политику определяет президент, а не парламент

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Белоруссии, как и в России, определение внешней политики - прерогатива президента, а не парламента.
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных в эфире программы "Соловьёв Live" заявил, что "и де-факто, и де-юре Крым давно был признан российским белорусской стороной"
"В Белоруссии парламент не определяет внешнюю политику. Как и у нас, это прерогатива президента", - заявил Песков радиостанции "Говорит Москва".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 19:22
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