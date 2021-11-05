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https://ria.ru/20211105/pensii-1757763122.html
Почему с 2023 года "обнулят" некоторые пенсии
Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года - РИА Новости, 05.11.2021
Почему с 2023 года "обнулят" некоторые пенсии
Иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Однако сейчас... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T03:18
2021-11-05T03:18
общество
пенсия
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рудн
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Однако сейчас создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, пенсии перестанут платить почти сразу, рассказала агентству “Прайм” замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.В течение 2022 года реестр будет пополняться данными о населении и систематизироваться. Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ начнется с января 2023 года, рассказал собеседник агентства. В реестр также будет вноситься информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно.В 2000-х годах Верховный суд разъяснил, что для пожилых людей-иностранцев необходимым условием для получения пенсии является наличие вида на жительство. Этот документ получить проще и быстрее, чем гражданство и паспорт. ПФР начисляет пенсию исходя из документов, предоставленных заявителем в МВД, а сведения оттуда не всегда приходят вовремя. По этой причине сейчас иностранцы с просроченными документами продолжают получать выплаты.При этом пенсия иностранцам с действующим российским ВНЖ предусмотрена в случае отчисления страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования и при трудовой деятельности по бессрочному договору или по договору сроком не менее 6-ти месяцев непрерывно, уточнила специалист."Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору", — заключила эксперт.
https://ria.ru/20211102/pensii-1757342761.html
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общество, пенсия, пенсионный фонд рф, рудн, россия
03:18 05.11.2021
 
Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года

Экономист Григорьева предупредила иностранцев об "обнулении" их пенсий с 2023 года

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкРабота пенсионного фонда РФ
Работа пенсионного фонда РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Однако сейчас создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, пенсии перестанут платить почти сразу, рассказала агентству “Прайм” замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
В течение 2022 года реестр будет пополняться данными о населении и систематизироваться. Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ начнется с января 2023 года, рассказал собеседник агентства. В реестр также будет вноситься информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно.
В 2000-х годах Верховный суд разъяснил, что для пожилых людей-иностранцев необходимым условием для получения пенсии является наличие вида на жительство. Этот документ получить проще и быстрее, чем гражданство и паспорт. ПФР начисляет пенсию исходя из документов, предоставленных заявителем в МВД, а сведения оттуда не всегда приходят вовремя. По этой причине сейчас иностранцы с просроченными документами продолжают получать выплаты.
При этом пенсия иностранцам с действующим российским ВНЖ предусмотрена в случае отчисления страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования и при трудовой деятельности по бессрочному договору или по договору сроком не менее 6-ти месяцев непрерывно, уточнила специалист.
"Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору", — заключила эксперт.
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