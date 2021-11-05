Иностранцам рассказали, как будут "обнулять" их пенсии с 2023 года
Экономист Григорьева предупредила иностранцев об "обнулении" их пенсий с 2023 года
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Иностранцы, чей вид на жительство в России закончился или аннулирован, продолжают получать пенсии до нового срока предоставления документов. Однако сейчас создается новый реестр, и с 2023 года тем, чье разрешение на пребывание в РФ истекло, пенсии перестанут платить почти сразу, рассказала агентству “Прайм” замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева.
В течение 2022 года реестр будет пополняться данными о населении и систематизироваться. Оперативное обнуление пенсий иностранцам на основании истекшего ВНЖ начнется с января 2023 года, рассказал собеседник агентства. В реестр также будет вноситься информация об иностранцах, въезжающих в страну и проживающих здесь временно и постоянно.
В 2000-х годах Верховный суд разъяснил, что для пожилых людей-иностранцев необходимым условием для получения пенсии является наличие вида на жительство. Этот документ получить проще и быстрее, чем гражданство и паспорт. ПФР начисляет пенсию исходя из документов, предоставленных заявителем в МВД, а сведения оттуда не всегда приходят вовремя. По этой причине сейчас иностранцы с просроченными документами продолжают получать выплаты.
При этом пенсия иностранцам с действующим российским ВНЖ предусмотрена в случае отчисления страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования и при трудовой деятельности по бессрочному договору или по договору сроком не менее 6-ти месяцев непрерывно, уточнила специалист.
"Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору", — заключила эксперт.