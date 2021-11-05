https://ria.ru/20211105/partnerstvo-1757782825.html

Мезенцев призвал уделить внимание научному партнерству Союзного государства

Мезенцев призвал уделить внимание научному партнерству Союзного государства - РИА Новости, 05.11.2021

Мезенцев призвал уделить внимание научному партнерству Союзного государства

В рамках Союзного государства России и Белоруссии необходимо уделить особое внимание научно-технологическому взаимодействию, заявил госсекретарь СГ Дмитрий... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:00

2021-11-05T11:00

2021-11-05T11:00

союзное государство

наука

белоруссия

роскосмос

дмитрий мезенцев

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0a/1600637164_0:0:3107:1748_1920x0_80_0_0_485dfd5c4c62d838aa8436365b02eed0.jpg

МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. В рамках Союзного государства России и Белоруссии необходимо уделить особое внимание научно-технологическому взаимодействию, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.По его словам, принимаемые сегодня стратегические решения определяют новые перспективы союзного строительства, а значит и новые задачи для всех участников интеграционной работы."В рамках Союзного государства необходимо уделить особое внимание научно-технологическому взаимодействию. Полагаем, что это требует стратегического подхода. Это позволит обеспечить прорыв в атомной энергетике, ядерной медицине, материаловедении, развитии инновационного нейтронного комплекса, изучении природоподобных технологий. Это потребует разработки единой стратегии научно-технологичного пространства СГ до 2030 года", - рассказал Мезенцев.В качестве примера он привел сотрудничество двух стран в космической отрасли."Ученые и специалисты Национальной академии наук Беларуси и госкорпорации "Роскосмос" вплотную подошли к созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли с обеспечением уникального разрешения и возможному формированию на его основе космической группировки. Нам кажется, что реализация такого проекта может осуществляться в рамках и статусе программы Союзного государства с, возможно, со-, а позднее - финансированием из союзного бюджета", - отметил госсекретарь СГ.По данным Мезенцева, сейчас реализуются восемь программ Союзного государства в области высоких технологий, а также обороны и национальной безопасности. Объем их финансирования составляет более 11 миллиардов российских рублей."Но при этом мы понимаем, что необходима принципиально другая работа над программами, оптимизация существующего механизма их подготовки. Сложившаяся практика громоздка и требует два этапа, которые практически дублируют друг друга. Сейчас, когда на это уходит от 3 до 4 лет, даже самые передовые замыслы из-за утверждения документов во многом утрачивают свою актуальность", - подчеркнул Мезенцев.

https://ria.ru/20211104/doktrina-1757753056.html

https://ria.ru/20211104/dekret-1757732482.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наука, белоруссия, роскосмос, дмитрий мезенцев, россия