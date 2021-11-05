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Мезенцев призвал уделить внимание научному партнерству Союзного государства
Мезенцев призвал уделить внимание научному партнерству Союзного государства - РИА Новости, 05.11.2021
Мезенцев призвал уделить внимание научному партнерству Союзного государства
В рамках Союзного государства России и Белоруссии необходимо уделить особое внимание научно-технологическому взаимодействию, заявил госсекретарь СГ Дмитрий... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:00
2021-11-05T11:00
союзное государство
наука
белоруссия
роскосмос
дмитрий мезенцев
россия
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. В рамках Союзного государства России и Белоруссии необходимо уделить особое внимание научно-технологическому взаимодействию, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.По его словам, принимаемые сегодня стратегические решения определяют новые перспективы союзного строительства, а значит и новые задачи для всех участников интеграционной работы."В рамках Союзного государства необходимо уделить особое внимание научно-технологическому взаимодействию. Полагаем, что это требует стратегического подхода. Это позволит обеспечить прорыв в атомной энергетике, ядерной медицине, материаловедении, развитии инновационного нейтронного комплекса, изучении природоподобных технологий. Это потребует разработки единой стратегии научно-технологичного пространства СГ до 2030 года", - рассказал Мезенцев.В качестве примера он привел сотрудничество двух стран в космической отрасли."Ученые и специалисты Национальной академии наук Беларуси и госкорпорации "Роскосмос" вплотную подошли к созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли с обеспечением уникального разрешения и возможному формированию на его основе космической группировки. Нам кажется, что реализация такого проекта может осуществляться в рамках и статусе программы Союзного государства с, возможно, со-, а позднее - финансированием из союзного бюджета", - отметил госсекретарь СГ.По данным Мезенцева, сейчас реализуются восемь программ Союзного государства в области высоких технологий, а также обороны и национальной безопасности. Объем их финансирования составляет более 11 миллиардов российских рублей."Но при этом мы понимаем, что необходима принципиально другая работа над программами, оптимизация существующего механизма их подготовки. Сложившаяся практика громоздка и требует два этапа, которые практически дублируют друг друга. Сейчас, когда на это уходит от 3 до 4 лет, даже самые передовые замыслы из-за утверждения документов во многом утрачивают свою актуальность", - подчеркнул Мезенцев.
https://ria.ru/20211104/doktrina-1757753056.html
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наука, белоруссия, роскосмос, дмитрий мезенцев, россия
11:00 05.11.2021
 
Мезенцев призвал уделить внимание научному партнерству Союзного государства

Госсек Союзного государства Мезенцев призвал уделить внимание научному партнерству стран

© Sputnik / Виктор ТолочкоЧрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. В рамках Союзного государства России и Белоруссии необходимо уделить особое внимание научно-технологическому взаимодействию, заявил госсекретарь СГ Дмитрий Мезенцев.
По его словам, принимаемые сегодня стратегические решения определяют новые перспективы союзного строительства, а значит и новые задачи для всех участников интеграционной работы.
"В рамках Союзного государства необходимо уделить особое внимание научно-технологическому взаимодействию. Полагаем, что это требует стратегического подхода. Это позволит обеспечить прорыв в атомной энергетике, ядерной медицине, материаловедении, развитии инновационного нейтронного комплекса, изучении природоподобных технологий. Это потребует разработки единой стратегии научно-технологичного пространства СГ до 2030 года", - рассказал Мезенцев.
В качестве примера он привел сотрудничество двух стран в космической отрасли.
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"Ученые и специалисты Национальной академии наук Беларуси и госкорпорации "Роскосмос" вплотную подошли к созданию космического аппарата дистанционного зондирования Земли с обеспечением уникального разрешения и возможному формированию на его основе космической группировки. Нам кажется, что реализация такого проекта может осуществляться в рамках и статусе программы Союзного государства с, возможно, со-, а позднее - финансированием из союзного бюджета", - отметил госсекретарь СГ.
По данным Мезенцева, сейчас реализуются восемь программ Союзного государства в области высоких технологий, а также обороны и национальной безопасности. Объем их финансирования составляет более 11 миллиардов российских рублей.
"Но при этом мы понимаем, что необходима принципиально другая работа над программами, оптимизация существующего механизма их подготовки. Сложившаяся практика громоздка и требует два этапа, которые практически дублируют друг друга. Сейчас, когда на это уходит от 3 до 4 лет, даже самые передовые замыслы из-за утверждения документов во многом утрачивают свою актуальность", - подчеркнул Мезенцев.
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Союзное государствоНаукаБелоруссияРоскосмосДмитрий МезенцевРоссия
 
 
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