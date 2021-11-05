https://ria.ru/20211105/obstrel-1757813574.html

Украинские силовики обстреляли из минометов село Николаевка, заявили в ЛНР

Украинские силовики обстреляли из минометов село Николаевка, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.11.2021

Украинские силовики обстреляли из минометов село Николаевка, заявили в ЛНР

Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T17:30

2021-11-05T17:30

2021-11-05T17:33

в мире

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фрунзе

вооруженные силы украины

луганская народная республика

донбасс

вооруженный конфликт на востоке украины

сцкк

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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Николаевка, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов поселок Фрунзе."Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики в пятницу в 11.23 (совпадает с мск) открыли огонь по селу Николаевка, используя минометы калибром 82 миллиметра."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил собеседник агентства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211105/feyki-1757802826.html

украина

фрунзе

луганская народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, фрунзе, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, сцкк, ситуация в днр и лнр