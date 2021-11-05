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Украинские силовики обстреляли из минометов село Николаевка, заявили в ЛНР
Украинские силовики обстреляли из минометов село Николаевка, заявили в ЛНР - РИА Новости, 05.11.2021
Украинские силовики обстреляли из минометов село Николаевка, заявили в ЛНР
Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T17:30
2021-11-05T17:33
в мире
украина
фрунзе
вооруженные силы украины
луганская народная республика
донбасс
вооруженный конфликт на востоке украины
сцкк
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Николаевка, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов поселок Фрунзе."Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики в пятницу в 11.23 (совпадает с мск) открыли огонь по селу Николаевка, используя минометы калибром 82 миллиметра."Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил собеседник агентства.В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211105/feyki-1757802826.html
украина
фрунзе
луганская народная республика
донбасс
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в мире, украина, фрунзе, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, вооруженный конфликт на востоке украины, сцкк, ситуация в днр и лнр
17:30 05.11.2021 (обновлено: 17:33 05.11.2021)
 
Украинские силовики обстреляли из минометов село Николаевка, заявили в ЛНР

В ЛНР заявили, что украинские силовики обстреляли из минометов село Николаевка

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в Луганской области
Последствия обстрела в Луганской области - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Украинские силовики в пятницу открыли огонь из запрещенных минскими соглашениями минометов калибром 82 миллиметра по подконтрольному самопровозглашенной Луганской народной республике селу Николаевка, сообщили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что украинские силовики в пятницу обстреляли из минометов поселок Фрунзе.
"Вооруженные формирования Украины продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение, которое в соответствии с минскими договоренностями должно быть отведено", - заявил офицер представительства ЛНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики в пятницу в 11.23 (совпадает с мск) открыли огонь по селу Николаевка, используя минометы калибром 82 миллиметра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
15:13
Украинские СМИ готовят фейки о ситуации в Донбассе, заявили в ЛНР
"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", - отметил собеседник агентства.
В июле прошлого года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
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В миреУкраинаФрунзеВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная РеспубликаДонбассВооруженный конфликт на востоке УкраиныСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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