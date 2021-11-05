https://ria.ru/20211105/narosty-1757834366.html

Безобидный симптом оказался предвестником инфаркта

Назван необычный симптом инфаркта на коже - РИА Новости, 05.11.2021

Безобидный симптом оказался предвестником инфаркта

Восковые" наросты на коже человека могут быть предвестниками инфаркта. Об этом пишет Express. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:19

2021-11-05T22:19

2021-11-05T22:25

общество

здоровье

инфаркты

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. "Восковые" наросты на коже человека могут быть предвестниками инфаркта. Об этом пишет Express.Среди типичных симптомов этого опасного состояния — боль в груди, затрудненное дыхание и плохое самочувствие. Однако о заболевании свидетельствует и изменение кожи в виде необычных бляшек. Их можно увидеть вокруг глаз, на руках или на задней части ног."Наросты, известные как ксантомы, — это отложения холестерина у людей с повышенным уровнем этого органического соединения", — говорится в статье.Отмечается, что они не болят, но могут указывать на определенную патологию в организме. Избыток холестерина требует лечения, которое должно предотвратить опасные для жизни заболевания, уточнили специалисты из Американской дерматологической академии.У некоторых пациентов с риском развития инфаркта также можно заметить на коже гладкие шишки, возникающие из-за отложения белка. Такие узелки иногда указывают на скопление этого вещества вокруг сердца: они затрудняют работу органа.Если вы заметили у себя данные симптомы, нужно обратиться за консультацией врача, который окажет квалифицированную помощь, подытожили медики.

https://ria.ru/20210823/diabet-1746809076.html

https://ria.ru/20211030/insult-1756975906.html

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общество, здоровье, инфаркты