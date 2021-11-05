https://ria.ru/20211105/myasnikov-1757808694.html

Мясников отреагировал на ситуацию с увольнением врачей, отказавшихся от прививки

Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением работников скорой в ЕАО - РИА Новости, 05.11.2021

Мясников отреагировал на ситуацию с увольнением врачей, отказавшихся от прививки

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области из-за отказа вакцинироваться от... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:28

2021-11-05T16:28

2021-11-05T16:28

общество

сша

еврейская автономная область

воз

коронавирус в россии

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области из-за отказа вакцинироваться от коронавируса неоднозначной.Медик напомнил, что подобные случаи есть и в США: там 14 процентов преподавателей решили уволиться, чтобы не проходить процедуру иммунизации. Собеседник издания уточнил, что, по его мнению, медицинский работник все же должен быть привит, либо у него должны быть антитела от коронавируса."Но если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право", — подытожил Мясников.Ранее из-за нежелания сделать прививку от COVID-19 коллектив двух филиалов скорой в Облучье и Пашково Еврейской автономной области написал заявления на увольнение. Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган заверил, что проживающие в районе люди не останутся без оперативной помощи медиков.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211103/mutatsii-1757636101.html

https://ria.ru/20211103/antiprivivochniki-1757648635.html

сша

еврейская автономная область

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2021

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общество, сша, еврейская автономная область, воз, коронавирус в россии, александр мясников (врач)