Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением работников скорой в ЕАО
Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением медиков в ЕАО из-за отказа прививаться
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области из-за отказа вакцинироваться от коронавируса неоднозначной.
"Они же не агитируют против прививок. Они не захотели делать себе прививку. Причины разные. Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".
Медик напомнил, что подобные случаи есть и в США: там 14 процентов преподавателей решили уволиться, чтобы не проходить процедуру иммунизации. Собеседник издания уточнил, что, по его мнению, медицинский работник все же должен быть привит, либо у него должны быть антитела от коронавируса.
"Но если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право", — подытожил Мясников.
Ранее из-за нежелания сделать прививку от COVID-19 коллектив двух филиалов скорой в Облучье и Пашково Еврейской автономной области написал заявления на увольнение. Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган заверил, что проживающие в районе люди не останутся без оперативной помощи медиков.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.