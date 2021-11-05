Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/myasnikov-1757808694.html
Мясников отреагировал на ситуацию с увольнением врачей, отказавшихся от прививки
Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением работников скорой в ЕАО - РИА Новости, 05.11.2021
Мясников отреагировал на ситуацию с увольнением врачей, отказавшихся от прививки
Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области из-за отказа вакцинироваться от... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:28
2021-11-05T16:28
общество
сша
еврейская автономная область
воз
коронавирус в россии
александр мясников (врач)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731290_0:48:3071:1775_1920x0_80_0_0_9ad6511fcd468a54a4e0d2ae7e2994ef.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области из-за отказа вакцинироваться от коронавируса неоднозначной.Медик напомнил, что подобные случаи есть и в США: там 14 процентов преподавателей решили уволиться, чтобы не проходить процедуру иммунизации. Собеседник издания уточнил, что, по его мнению, медицинский работник все же должен быть привит, либо у него должны быть антитела от коронавируса."Но если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право", — подытожил Мясников.Ранее из-за нежелания сделать прививку от COVID-19 коллектив двух филиалов скорой в Облучье и Пашково Еврейской автономной области написал заявления на увольнение. Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган заверил, что проживающие в районе люди не останутся без оперативной помощи медиков.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211103/mutatsii-1757636101.html
https://ria.ru/20211103/antiprivivochniki-1757648635.html
сша
еврейская автономная область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1d/1734731290_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2b97b62350965209f43f8f140d9f7a16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, сша, еврейская автономная область, воз, коронавирус в россии, александр мясников (врач)
16:28 05.11.2021
 
Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением работников скорой в ЕАО

Мясников прокомментировал ситуацию с увольнением медиков в ЕАО из-за отказа прививаться

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкВрач Александр Мясников
Врач Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал ситуацию с увольнением сотрудников скорой помощи в Еврейской автономной области из-за отказа вакцинироваться от коронавируса неоднозначной.

"Они же не агитируют против прививок. Они не захотели делать себе прививку. Причины разные. Я вам скажу, что у меня в больнице большинство врачей, медработников уже переболели. И требование сделать прививку тоже сначала встречалось ими с недоумением. Потому что они переболели, есть антитела", — сказал он в беседе с "Вечерней Москвой".

Медик напомнил, что подобные случаи есть и в США: там 14 процентов преподавателей решили уволиться, чтобы не проходить процедуру иммунизации. Собеседник издания уточнил, что, по его мнению, медицинский работник все же должен быть привит, либо у него должны быть антитела от коронавируса.
"Но если у врача перенесенная болезнь, достаточный уровень антител и он хочет подождать с вакцинацией, наверное, это его право", — подытожил Мясников.
3D-модель коронавируса
3 ноября, 19:46Распространение коронавируса
Ученые нашли мощный резервуар мутаций коронавируса
Ранее из-за нежелания сделать прививку от COVID-19 коллектив двух филиалов скорой в Облучье и Пашково Еврейской автономной области написал заявления на увольнение. Главный врач ОГБУЗ "Станция скорой медицинской помощи" ЕАО Владислав Коган заверил, что проживающие в районе люди не останутся без оперативной помощи медиков.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
Врач сидит за столом кабинета в поликлинике Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 21:15Распространение коронавируса
СМИ: Росздравнадзор предписал сообщать об антипрививочниках в СК
 
ОбществоСШАЕврейская автономная областьВОЗКоронавирус в РоссииАлександр Мясников (врач)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:08Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военных
03:57Роспотребнадзор перепутал осень с летом
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
Лента новостейМолния
Посольство России в США ответило на заявления по поводу российских военныхРоспотребнадзор перепутал осень с летом"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа