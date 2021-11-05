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Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений - РИА Новости, 05.11.2021
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений
Мошенникам удается в два этапа обманывать пользователей бесплатных сервисов объявлений, сначала выманивая деньги под различными предлогами, а затем оформляя... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T08:35
2021-11-05T08:35
технологии
лаборатория касперского
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мошенникам удается в два этапа обманывать пользователей бесплатных сервисов объявлений, сначала выманивая деньги под различными предлогами, а затем оформляя кредит с помощью смс-бомберов – многочисленных сообщений, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев."Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных телефонных номеров абонентов сотовых сетей. Первым этапом мошенники под видом заказа товара через доставку уговаривают жертву ввести данные банковской карты и провести платёж на произвольную сумму, якобы для проверки, что это действительно карта продавца и на нее можно переводить деньги", - рассказал эксперт.После чего пользователю сообщают, что платеж не прошел, и вынуждают повторно перевести деньги. Таких переводов может быть сколько угодно до тех пор, пока жертва не поймёт, что попалась на удочку злоумышленников, рассказал Чебышев. Если на первом этапе у мошенников получилось вытянуть деньги, то номер пользователя попадает в их "белый список" и его атакуют снова, пояснил эксперт."Вручную или с помощью специально созданного приложения злоумышленники пытаются авторизоваться с этого номера на всех площадках, доступ в которые возможен по номеру телефона. После чего жертве приходит большое число сообщений, что затрудняет работу с устройством. Атака может длится значительное время, накаляя обстановку до максимума", - рассказал эксперт.После чего злоумышленники звонят жертве и выманивают у нее скриншоты пришедших сообщений, на которых, среди всего прочего, будет код доступа на сайт микрофинансовой организации. "Если пользователь отправит этот скриншот, то злоумышленники оформят жертве еще и кредит, так как для МФО номер телефона является достаточным для микрозайма. В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом", - рассказал Чебышев.В такой ситуации эксперт рекомендует сохранять спокойствие, не поддаваться панике, отложить устройство на какое-то время в сторону, не отвечать за звонки с незнакомых номеров и никому ничего не посылать. Также у операторов связи есть услуга временной блокировки входящих СМС от буквенных номеров – это облегчит ситуацию на некоторое время. "Но, конечно, после того, как номер попал в "белый список" злоумышленников, велика вероятность, что они опробуют на нём все возможные уловки, хитрости, если не сейчас, то потом", - заметил Чебышев.
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технологии, лаборатория касперского, россия
08:35 05.11.2021
 
Эксперт рассказал о новой схеме мошенничества на сайтах объявлений

Мошенники начали оформлять кредиты на пользователей сервисов объявлений

CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
CC0 / StockSnap /
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мошенникам удается в два этапа обманывать пользователей бесплатных сервисов объявлений, сначала выманивая деньги под различными предлогами, а затем оформляя кредит с помощью смс-бомберов – многочисленных сообщений, рассказал РИА Новости эксперт по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Виктор Чебышев.
"Злоумышленники используют сервис объявлений для получения базы активных телефонных номеров абонентов сотовых сетей. Первым этапом мошенники под видом заказа товара через доставку уговаривают жертву ввести данные банковской карты и провести платёж на произвольную сумму, якобы для проверки, что это действительно карта продавца и на нее можно переводить деньги", - рассказал эксперт.
После чего пользователю сообщают, что платеж не прошел, и вынуждают повторно перевести деньги. Таких переводов может быть сколько угодно до тех пор, пока жертва не поймёт, что попалась на удочку злоумышленников, рассказал Чебышев. Если на первом этапе у мошенников получилось вытянуть деньги, то номер пользователя попадает в их "белый список" и его атакуют снова, пояснил эксперт.
"Вручную или с помощью специально созданного приложения злоумышленники пытаются авторизоваться с этого номера на всех площадках, доступ в которые возможен по номеру телефона. После чего жертве приходит большое число сообщений, что затрудняет работу с устройством. Атака может длится значительное время, накаляя обстановку до максимума", - рассказал эксперт.
После чего злоумышленники звонят жертве и выманивают у нее скриншоты пришедших сообщений, на которых, среди всего прочего, будет код доступа на сайт микрофинансовой организации. "Если пользователь отправит этот скриншот, то злоумышленники оформят жертве еще и кредит, так как для МФО номер телефона является достаточным для микрозайма. В этом случае реальные деньги от МФО уходят на карту мошенников, а пользователь остается с оформленным долгом", - рассказал Чебышев.
В такой ситуации эксперт рекомендует сохранять спокойствие, не поддаваться панике, отложить устройство на какое-то время в сторону, не отвечать за звонки с незнакомых номеров и никому ничего не посылать. Также у операторов связи есть услуга временной блокировки входящих СМС от буквенных номеров – это облегчит ситуацию на некоторое время. "Но, конечно, после того, как номер попал в "белый список" злоумышленников, велика вероятность, что они опробуют на нём все возможные уловки, хитрости, если не сейчас, то потом", - заметил Чебышев.
Объявления о быстрых займах - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
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ТехнологииЛаборатория КасперскогоРоссия
 
 
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