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Губернатор Севастополя заявил о неспокойной обстановке в Черном море
Губернатор Севастополя заявил о неспокойной обстановке в Черном море - РИА Новости, 05.11.2021
Губернатор Севастополя заявил о неспокойной обстановке в Черном море
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:55
2021-11-05T18:05
безопасность
севастополь
военно-морские силы сша
черное море
михаил развожаев
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями.Памятник cоветскому военно-морскому деятелю, командующему Морскими силами Черного моря и Военно-морского флота СССР Владимиру Орлову открыли в Севастополе в пятницу. На церемонии открытия присутствовал Развожаев."Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом — от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Черном море сейчас неспокойная. Севастопольцы за политическими новостями как никто следят. К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время — на боевом посту", — сказал Развожаев на церемонии открытия памятника.Штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США зашел 4 ноября в акваторию Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.
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безопасность, севастополь, военно-морские силы сша, черное море, михаил развожаев, россия
15:55 05.11.2021 (обновлено: 18:05 05.11.2021)
 
Губернатор Севастополя заявил о неспокойной обстановке в Черном море

Губернатор Севастополя Развожаев заявил о неспокойной обстановке в Черном море

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкКорабли Черноморского флота России
Корабли Черноморского флота России - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя — РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о неспокойной обстановке в Черном море и добавил, что севастопольцы внимательно следят за политическими новостями.
Памятник cоветскому военно-морскому деятелю, командующему Морскими силами Черного моря и Военно-морского флота СССР Владимиру Орлову открыли в Севастополе в пятницу. На церемонии открытия присутствовал Развожаев.
"Пользуясь случаем, хочу всем передать привет и благодарность от нашего сегодняшнего командующего Черноморским флотом — от адмирала Игоря Владимировича Осипова. Он должен был тоже сегодня участвовать в нашей церемонии, но, к сожалению, обстановка на Черном море сейчас неспокойная. Севастопольцы за политическими новостями как никто следят. К сожалению, командующий сегодня там, где он должен быть в такое время — на боевом посту", — сказал Развожаев на церемонии открытия памятника.
Штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США зашел 4 ноября в акваторию Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.
Флагман Шестого флота ВМС США Mount Whitney в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 17:41В мире
В Сети опубликовали кадры захода корабля США в Черное море
 
БезопасностьСевастопольВоенно-морские силы СШАЧерное мореМихаил РазвожаевРоссия
 
 
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