https://ria.ru/20211105/merkel-1757817414.html

Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Меркель заявила о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 05.11.2021

Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Несмотря на сложности, необходимо поддерживать контакты с Москвой, заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T18:31

2021-11-05T18:31

2021-11-05T19:18

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москва

ангела меркель

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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Несмотря на сложности, необходимо поддерживать контакты с Москвой, заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине.В пятницу в Атриуме Deutsche Bank она получила эту награду за выдающиеся достижения в области политики."Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", — сказала Меркель. По ее словам, конфликт в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого".Меркель указала, что Германия и Франция продолжают работу в "нормандском формате" над реализацией Минских соглашений.Меркель не раз высказывалась за налаживание отношений ЕС и НАТО с Моской. Так, в июне на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном она заявила, что диалог между государствами континента необходим для поддержания стабильности и безопасности.Вальтер Ратенау — немецкий политик, промышленник, министр иностранных дел Веймарской республики. Институт Вальтера Ратенау ежегодно присуждает медаль его имени, в разное время лауреатами становились Ханс-Дитрих Геншер, Шимон Перес, Хиллари Клинтон, Дональд Туск и другие политические деятели.

https://ria.ru/20211105/rossiya-1757787601.html

берлин (город)

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берлин (город), германия, москва, ангела меркель, россия