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Меркель заявила о необходимости диалога с Россией
Меркель заявила о необходимости диалога с Россией - РИА Новости, 05.11.2021
Меркель заявила о необходимости диалога с Россией
Несмотря на сложности, необходимо поддерживать контакты с Москвой, заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T18:31
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германия
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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Несмотря на сложности, необходимо поддерживать контакты с Москвой, заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине.В пятницу в Атриуме Deutsche Bank она получила эту награду за выдающиеся достижения в области политики."Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", — сказала Меркель. По ее словам, конфликт в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого".Меркель указала, что Германия и Франция продолжают работу в "нормандском формате" над реализацией Минских соглашений.Меркель не раз высказывалась за налаживание отношений ЕС и НАТО с Моской. Так, в июне на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном она заявила, что диалог между государствами континента необходим для поддержания стабильности и безопасности.Вальтер Ратенау — немецкий политик, промышленник, министр иностранных дел Веймарской республики. Институт Вальтера Ратенау ежегодно присуждает медаль его имени, в разное время лауреатами становились Ханс-Дитрих Геншер, Шимон Перес, Хиллари Клинтон, Дональд Туск и другие политические деятели.
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берлин (город), германия, москва, ангела меркель, россия
18:31 05.11.2021 (обновлено: 19:18 05.11.2021)
 
Меркель заявила о необходимости диалога с Россией

Меркель назвала отношения Берлина с Москвой особенными и заявила о необходимости диалога

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАнгела Меркель
Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 5 ноя — РИА Новости. Несмотря на сложности, необходимо поддерживать контакты с Москвой, заявила врио канцлера ФРГ Ангела Меркель на вручении медали Вальтера Ратенау в Берлине.
В пятницу в Атриуме Deutsche Bank она получила эту награду за выдающиеся достижения в области политики.
"Нам нужно оставаться в диалоге с Россией", — сказала Меркель. По ее словам, конфликт в Донбассе и ситуация вокруг Крыма "глубоко потрясли наш европейский порядок", но "одно не исключает другого".
Меркель указала, что Германия и Франция продолжают работу в "нормандском формате" над реализацией Минских соглашений.

"Отношения Германии и России всегда были особенными", — заключила политик.

Меркель не раз высказывалась за налаживание отношений ЕС и НАТО с Моской. Так, в июне на пресс-конференции с французским лидером Эммануэлем Макроном она заявила, что диалог между государствами континента необходим для поддержания стабильности и безопасности.
Вальтер Ратенау — немецкий политик, промышленник, министр иностранных дел Веймарской республики. Институт Вальтера Ратенау ежегодно присуждает медаль его имени, в разное время лауреатами становились Ханс-Дитрих Геншер, Шимон Перес, Хиллари Клинтон, Дональд Туск и другие политические деятели.
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Берлин (город)ГерманияМоскваАнгела МеркельРоссия
 
 
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