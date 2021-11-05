https://ria.ru/20211105/masony-1757509988.html
"Первый тост масонов — за Россию". О масонах рассказал Великий мастер ложи
"Первый тост масонов — за Россию". О масонах рассказал Великий мастер ложи - РИА Новости, 05.11.2021
"Первый тост масонов — за Россию". О масонах рассказал Великий мастер ложи
"Масоны тайно управляют мировыми событиями (от революций до убийства Кеннеди), а еще поклоняются дьяволу": общество масонов вот уже 300 лет окутано тайнами и теориями заговора. Притом масоны существуют до сих пор (например, рэпер Птаха!). Чем на самом деле они занимаются — спрашиваем у Великого Мастера Великой ложи России Андрея Богданова.
2021-11-05T12:00
2021-11-05T12:00
2021-11-05T12:00
не верю!
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"Первый тост масонов — за Россию". О масонах рассказал Великий мастер ложи
"Масоны тайно управляют мировыми событиями (от революций до убийства Кеннеди), а еще поклоняются дьяволу": общество масонов вот уже 300 лет окутано тайнами и теориями заговора. Притом масоны существуют до сих пор (например, рэпер Птаха!). Чем на самом деле они занимаются — спрашиваем у Великого Мастера Великой ложи России Андрея Богданова.
audio/mpeg
"Первый тост масонов — за Россию". О масонах рассказал Великий мастер ложи
"Масоны тайно управляют мировыми событиями (от революций до убийства Кеннеди), а еще поклоняются дьяволу": общество масонов вот уже 300 лет окутано тайнами и теориями заговора. Притом масоны существуют до сих пор (например, рэпер Птаха!). Чем на самом деле они занимаются — спрашиваем у Великого Мастера Великой ложи России Андрея Богданова.
audio/mpeg
1:17 На "ты": как масоны обращаются друг к другу. Каков средний возраст масонства в России.3:15 "На собраниях запрещено говорить о политике и религии".4:05 Почему в масонские ложи не принимают женщин?5:51 "Масоны поклоняются дьяволу": это правда?8:03 У масонов есть враги? Почему римская католическая церковь была против масонов?10:31 Как сейчас создаются масонские ложи?14:02 Откуда пошли символы: циркуль, наугольник, "всевидящее око"?17:26 "В Америке очень многие рэперы — масоны".21:44 "Первый тост масонов — за Россию, второй - за Путина, третий - за всемирное братство".24:35 В чем заключается работа ложи, чем занимаются масоны на своих собраниях? 26:40 Как и почему люди вступают в масоны?37:30 За что могут наказать в ложе?40:31 "Чисто масонский" анекдот.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкастыМонтаж: Анастасия ПаниотиСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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политика, общество, медиа - общество, сша, звезды, подкаст, масоны, россия, аудио
"Первый тост масонов — за Россию". О масонах рассказал Великий мастер ложи
"Масоны тайно управляют мировыми событиями (от революций до убийства Кеннеди), а еще поклоняются дьяволу": общество масонов вот уже 300 лет окутано тайнами и теориями заговора. Притом масоны существуют до сих пор (например, рэпер Птаха!). Чем на самом деле они занимаются — спрашиваем у Великого Мастера Великой ложи России Андрея Богданова.
1:17 На "ты": как масоны обращаются друг к другу. Каков средний возраст масонства в России.
3:15 "На собраниях запрещено говорить о политике и религии".
4:05 Почему в масонские ложи не принимают женщин?
5:51 "Масоны поклоняются дьяволу": это правда?
8:03 У масонов есть враги? Почему римская католическая церковь была против масонов?
10:31 Как сейчас создаются масонские ложи?
14:02 Откуда пошли символы: циркуль, наугольник, "всевидящее око"?
17:26 "В Америке очень многие рэперы — масоны".
21:44 "Первый тост масонов — за Россию, второй - за Путина, третий - за всемирное братство".
24:35 В чем заключается работа ложи, чем занимаются масоны на своих собраниях?
26:40 Как и почему люди вступают в масоны?
37:30 За что могут наказать в ложе?
40:31 "Чисто масонский" анекдот.
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