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В Госдуме призвали Лукашенко признать российский статус Крыма
В Госдуме призвали Лукашенко признать российский статус Крыма - РИА Новости, 05.11.2021
В Госдуме призвали Лукашенко признать российский статус Крыма
Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю как РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:39
2021-11-05T15:39
оон
севастополь
белоруссия
владимир путин
госдума рф
александр лукашенко
михаил шеремет
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю как лидер государства, который уважительно отнесся к свободному волеизъявлению крымчан.Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны."Мы ждем от президента Белоруссии официального признания российского статуса Крыма. Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов, которые из года в год тиражируют миф о якобы оккупации полуострова", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Лукашенко может войти в историю как президент, который уважительно относится к свободному волеизъявлению крымчан."Крым заинтересован в развитии экономических отношений с регионами Белоруссии", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757758272.html
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оон, севастополь, белоруссия, владимир путин, госдума рф, александр лукашенко, михаил шеремет, россия
15:39 05.11.2021
 
В Госдуме призвали Лукашенко признать российский статус Крыма

Депутат Госдумы призвал Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю как лидер государства, который уважительно отнесся к свободному волеизъявлению крымчан.
Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.
Дворец-замок Ласточкино гнездо - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 23:24
Константинов пригласил Лукашенко в Крым
"Мы ждем от президента Белоруссии официального признания российского статуса Крыма. Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов, которые из года в год тиражируют миф о якобы оккупации полуострова", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Лукашенко может войти в историю как президент, который уважительно относится к свободному волеизъявлению крымчан.
"Крым заинтересован в развитии экономических отношений с регионами Белоруссии", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
Вчера, 19:22
Лукашенко посетовал, что Путин не пригласил его в Крым
 
ООНСевастопольБелоруссияВладимир ПутинГосдума РФАлександр ЛукашенкоМихаил ШереметРоссия
 
 
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