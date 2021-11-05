https://ria.ru/20211105/lukashenko-1757804908.html

В Госдуме призвали Лукашенко признать российский статус Крыма

В Госдуме призвали Лукашенко признать российский статус Крыма - РИА Новости, 05.11.2021

В Госдуме призвали Лукашенко признать российский статус Крыма

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю как РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:39

2021-11-05T15:39

2021-11-05T15:39

оон

севастополь

белоруссия

владимир путин

госдума рф

александр лукашенко

михаил шеремет

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1c/1734548379_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_027eaf1db3aff5fefc0a3b6a406ddef1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю как лидер государства, который уважительно отнесся к свободному волеизъявлению крымчан.Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны."Мы ждем от президента Белоруссии официального признания российского статуса Крыма. Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов, которые из года в год тиражируют миф о якобы оккупации полуострова", - сказал РИА Новости Шеремет.По его словам, Лукашенко может войти в историю как президент, который уважительно относится к свободному волеизъявлению крымчан."Крым заинтересован в развитии экономических отношений с регионами Белоруссии", - подчеркнул депутат.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757758272.html

https://ria.ru/20211104/priglashenie-1757736769.html

севастополь

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оон, севастополь, белоруссия, владимир путин, госдума рф, александр лукашенко, михаил шеремет, россия