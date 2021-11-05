В Госдуме призвали Лукашенко признать российский статус Крыма
Депутат Госдумы призвал Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко принимает участие в заседании Совета глав правительств СНГ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко признать российский статус Крыма и войти в историю как лидер государства, который уважительно отнесся к свободному волеизъявлению крымчан.
Лукашенко во время заседания Высшего госсовета Союзного государства, которое проходило в режиме видеоконференции, пожаловался, что глава российского государства Владимир Путин не взял его с собой в Крым. В свою очередь, Путин порекомендовал своему белорусскому коллеге, который не был в Крыму с момента воссоединения полуострова с Россией, посетить новый мемориальный комплекс в Севастополе, посвященный окончанию гражданской войны.
Вчера, 23:24Константинов пригласил Лукашенко в Крым
"Мы ждем от президента Белоруссии официального признания российского статуса Крыма. Это не только укрепит наши российско-белорусские отношения, но и поставит точку на спекуляциях наших оппонентов, которые из года в год тиражируют миф о якобы оккупации полуострова", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Лукашенко может войти в историю как президент, который уважительно относится к свободному волеизъявлению крымчан.
"Крым заинтересован в развитии экономических отношений с регионами Белоруссии", - подчеркнул депутат.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".