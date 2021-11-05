https://ria.ru/20211105/lukashenko-1757801124.html

Лукашенко заявил, что старается питаться отечественными продуктами

Лукашенко заявил, что старается питаться отечественными продуктами - РИА Новости, 05.11.2021

Лукашенко заявил, что старается питаться отечественными продуктами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что старается питаться отечественными продуктами, а не иностранными, и посоветовал белорусам следовать его... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:47

2021-11-05T14:47

2021-11-05T14:47

в мире

белоруссия

могилев

александр лукашенко

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МИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что старается питаться отечественными продуктами, а не иностранными, и посоветовал белорусам следовать его примеру.В пятницу в Могилеве Лукашенко принял участие в торжественной церемонии открытия кардиохирургического и кардиотерапевтического корпусов могилевской областной клинической больницы, посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, а потом пообщался с местными жителями.Согласно сообщению пресс-службы, отвечая на вопрос о рекомендациях по здоровому образу жизни, Лукашенко "призвал не бросаться на импортную еду" и признался, что и сам, несмотря на имеющиеся возможности, старается употреблять в пищу только отечественные продукты. "У меня возможностей приобрести какой-то импорт предостаточно, но я никогда не питался тем, что нам привозят из-за границы. Свои и картошка, и морковь, и капуста… Все же мы производим. А мясо-молочная продукция - лучшая в мире. Поэтому питаться вы должны только своими продуктами. Это мой вам совет", - приводит пресс-служба слова Лукашенко.Он также посоветовал белорусам заниматься физкультурой и спортом. Президент во время разговора признался, что плавание не любит, но это хороший вид спорта для тренировки легких, что особенно важно в условиях нынешней пандемии коронавируса. "Это нелюбимый вид спорта - плавание. Но это самый эффективный. Когда ты плаваешь, ты дышишь, как надо. Тяжелый вид спорта", - отметил белорусский президент.Лукашенко призвал заниматься не только плаванием, но и другими активными видами спорта, желательно на природе. "Подумайте. Каждое утро, каждый вечер понемногу. Хотя бы по полчаса, чтобы легкие у вас раздувались от воздуха. На природе. Главное - это здоровый образ жизни. Я вам это говорю из своей практики. Противостоять этой пандемии нужно нормальным питанием и здоровым образом жизни. Хотя я не сторонник спортивных залов. Лучше на воздухе, на природе", - сказал он.В этой связи глава государства призвал активнее приобретать и осваивать участки земли за пределами городов. "Нужно активнее осваивать пустующие усадьбы. Летишь над Беларусью и просто жалко. Если есть небольшая копейка, вы лучше вложите в эту землю. И детей оторвете от этих гаджетов", - посоветовал он.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/krym-1757749145.html

https://ria.ru/20211014/prodovolstvie-1754578716.html

белоруссия

могилев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, могилев, александр лукашенко