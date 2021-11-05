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В ЛНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
В ЛНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ - РИА Новости, 05.11.2021
В ЛНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:28
2021-11-05T10:28
2021-11-05T10:28
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вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 5 ноя - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) украинских силовиков, которая мешала работе беспилотника ОБСЕ в районе подконтрольного Киеву населенного пункта Воздвиженка в Донбассе.В ЛНР не раз заявляли, что украинские силовики средствами РЭБ препятствуют работе беспилотников миссии ОБСЕ у линии соприкосновения, чтобы скрыть размещение запрещенного минскими договоренностями вооружения."В зоне ответственности 30-ой бригады ВСУ, с целью глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Воздвиженка зафиксирована работа станции РЭБ "Буковель-АД", - сказал журналистам представитель пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.По его словам, таким образом украинские силовики пытались не допустить, чтобы наблюдатели миссии обнаружили военную технику в этом районе."Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия, в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки", - дополнил представитель Народной милиции.
https://ria.ru/20211105/donbass-1757772582.html
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в мире, киев, вооруженные силы украины, луганская народная республика, донбасс, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ
В ЛНР заявили, что украинские силовики пытались заглушить беспилотник ОБСЕ в Донбассе