https://ria.ru/20211105/les-1757770025.html

В лесу под Южно-Сахалинском заблудились две молодые девушки

В лесу под Южно-Сахалинском заблудились две молодые девушки - РИА Новости, 05.11.2021

В лесу под Южно-Сахалинском заблудились две молодые девушки

В окрестностях Южно-Сахалинска спасатели ищут двух молодых женщин, заблудившихся в лесу, об их пропаже заявили двое молодых людей, сообщает в пятницу... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T06:22

2021-11-05T06:22

2021-11-05T06:22

происшествия

южно-сахалинск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 ноя - РИА Новости. В окрестностях Южно-Сахалинска спасатели ищут двух молодых женщин, заблудившихся в лесу, об их пропаже заявили двое молодых людей, сообщает в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС России.По информации пресс-службы, ночью 5 ноября в единую дежурно-диспетчерскую службу Южно-Сахалинска поступила информация о том, что двое молодых людей заблудились в лесу в районе села Березняки после того, как их автомобиль застрял на плохой дороге. На поиски выехали сотрудники поисково-спасательного отряда. В 05.45 (21.45 мск) молодые люди были обнаружены и рассказали, что в лесу остались две девушки 1995 года рождения."Утром 5 ноября для оказания помощи полиции в поисках двух девушек, заблудившихся в районе села Березняки (Южно-Сахалинск), выдвинулись четверо спасателей с квадроциклом поисково-спасательного отряда Главного управления МЧС России", - рассказали в ГУ МЧС, уточнив, что планируют обследовать лесной массив между Березняками и планировочным районом Новоалександровск.

https://ria.ru/20210929/spasenie-1752327953.html

южно-сахалинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, южно-сахалинск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия