https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757783470.html

В России за сутки выписали 28 605 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 28 605 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2021

В России за сутки выписали 28 605 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 28 605 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 505 971 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:04

2021-11-05T11:04

2021-11-05T11:04

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 28 605 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 505 971 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 605 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 505 971", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 6024 человека, в Подмосковье - 3107, в Санкт-Петербурге - 1640.

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757781582.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии