https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757783470.html
В России за сутки выписали 28 605 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 28 605 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2021
В России за сутки выписали 28 605 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 28 605 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 505 971 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:04
2021-11-05T11:04
2021-11-05T11:04
распространение коронавируса
общество
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коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. За сутки в России выписаны 28 605 человек после COVID-19, за все время выздоровели 7 505 971 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 28 605 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России – 7 505 971", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписано 6024 человека, в Подмосковье - 3107, в Санкт-Петербурге - 1640.
https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757781582.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 28 605 переболевших COVID-19
В России выписали 28 605 переболевших COVID-19, всего выздоровел 7 505 971 человек