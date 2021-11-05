https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757779995.html
Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно, заявила врач
Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно, заявила врач - РИА Новости, 05.11.2021
Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно, заявила врач
Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:28
2021-11-05T10:28
2021-11-05T16:18
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
российская академия наук
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
татьяна руженцова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756468066_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_98aa85f8b1a083ac71a81e9c5e62a8d5.jpg
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус, заявила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке", — сказала Руженцова.Она отметила, что в редких случаях, когда иммунитет не успевает сработать, развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н".
https://ria.ru/20211105/risk-1757767765.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756468066_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d60f4f3b69417a0970f41f2e5b591859.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, татьяна руженцова
10:28 05.11.2021 (обновлено: 16:18 05.11.2021)
Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно, заявила врач
В Роспотребнадзоре рассказали, что большинство привитых болеют COVID-19 бессимптомно