https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757779995.html

Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно, заявила врач

Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно, заявила врач - РИА Новости, 05.11.2021

Привитые от COVID-19 чаще всего болеют бессимптомно, заявила врач

Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус, заявила РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T10:28

2021-11-05T10:28

2021-11-05T16:18

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

российская академия наук

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

татьяна руженцова

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Большинство привитых от коронавируса в случае заражения переносят болезнь бессимптомно, так как иммунитет успевает перехватить вирус, заявила РИА Новости заместитель директора ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора доктор медицинских наук Татьяна Руженцова."По нашим наблюдениям, привитые в основном переносят болезнь бессимптомно. Иммунитет успевает перехватить вирус в носоглотке", — сказала Руженцова.Она отметила, что в редких случаях, когда иммунитет не успевает сработать, развивается заболевание по типу легкого ОРВИ.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 — "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт". В конце августа Минздрав России зарегистрировал еще одну вакцину центра "Вектор" — "ЭпиВакКорону-Н".

https://ria.ru/20211105/risk-1757767765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российская академия наук, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, татьяна руженцова