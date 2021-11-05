https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757768082.html

В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой

В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой - РИА Новости, 05.11.2021

В ЕАО из-за отказа прививаться уволились еще 12 работников скорой

В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников местной скорой, об этом в беседе с BFM... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T03:41

2021-11-05T03:41

2021-11-05T04:14

распространение коронавируса

общество

облучье

еврейская автономная область

воз

здоровье - общество

михаил мурашко

россия

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МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В селе Пашково в Еврейской автономной области (ЕАО) из-за отказа от вакцинации от COVID-19 уволились 12 сотрудников местной скорой, об этом в беседе с BFM рассказал главврач местной подстанции скорой помощи Владислав Коган.Ранее Коган подтвердил РИА Новости, что все 15 сотрудников скорой города Облучье также написали заявление на увольнение."Пятнадцать человек изначально было, потом добавились, мы посчитали по спискам, что за последнее время, ну, 27 человек", - сообщил он. По его словам, работники объясняют это тем, что постоянно работают в "ковидном" госпитале, и никто еще не заболел.Как заверяют медицинские власти региона, проживающие в этом районе люди не останутся без оперативной помощи медиков.Главный санитарный врач региона Павел Копылов ранее подписал постановление, согласно которому до 15 ноября 80% коллектива необходимо начать прививать от коронавируса, а к 15 декабря вакцинацию необходимо завершить. Если работник отказывается от вакцинации без наличия медицинского отвода, то работодатель обязан отстранить его.С начала пандемии в ЕАО выявлено более 9,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли 464 пациента. Коечный фонд для больных коронавирусом составляет 278 коек, из которых занято 89,6%. В регионе проживает порядка 156,5 тысячи человек.Накануне Россия обновила максимум по количеству летальных исходов за сутки у пациентов с COVID-19. Как следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за минувшие сутки подтверждено 1195 смертей. Число новых случаев COVID-19 составило 40 217 (днем ранее было 40 443), у 3532 заразившихся (8,8 процента) нет клинических проявлений. Темп прироста составил 0,47 процента. Выписались после лечения 31 928 человек.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211104/latviya-1757722134.html

https://ria.ru/20211105/gen-1757763973.html

облучье

еврейская автономная область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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