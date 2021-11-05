https://ria.ru/20211105/koloniya-1757829433.html

В Мордовии загорелась кровля здания в исправительной колонии

В Мордовии загорелась кровля здания в исправительной колонии - РИА Новости, 05.11.2021

В Мордовии загорелась кровля здания в исправительной колонии

Кровля здания в исправительной колонии загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Зубово-Полянском районе Мордовии, информация о пострадавших... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T21:04

2021-11-05T21:04

2021-11-05T21:05

происшествия

республика мордовия

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кровля здания в исправительной колонии загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Зубово-Полянском районе Мордовии, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 горит кровля пилорамы на площади 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20211105/pozhar-1757826199.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, республика мордовия, россия