https://ria.ru/20211105/koloniya-1757829433.html
В Мордовии загорелась кровля здания в исправительной колонии
В Мордовии загорелась кровля здания в исправительной колонии - РИА Новости, 05.11.2021
В Мордовии загорелась кровля здания в исправительной колонии
Кровля здания в исправительной колонии загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Зубово-Полянском районе Мордовии, информация о пострадавших... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T21:04
2021-11-05T21:04
2021-11-05T21:05
происшествия
республика мордовия
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Кровля здания в исправительной колонии загорелась на площади 3 тысячи квадратных метров в Зубово-Полянском районе Мордовии, информация о пострадавших уточняется, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."В населенном пункте Сосновка в промзоне исправительной колонии №1 горит кровля пилорамы на площади 3000 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.По его словам, обстоятельства пожара и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, республика мордовия, россия
21:04 05.11.2021 (обновлено: 21:05 05.11.2021)
В Мордовии загорелась кровля здания в исправительной колонии
В Мордовии загорелась кровля производственного здания в исправительной колонии