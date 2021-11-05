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В Приморье введут запрет на посещение магазинов без QR-кода
В Приморье введут запрет на посещение магазинов без QR-кода - РИА Новости, 05.11.2021
В Приморье введут запрет на посещение магазинов без QR-кода
Власти Приморья ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T07:56
2021-11-05T07:56
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Власти Приморья ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, которая приводится в сообщении, наибольший рост заболеваемости в регионе среди взрослого населения зафиксирован у приморцев от 18 до 29 лет – 33,2%, а также 30-49 лет – 13,1%."Среди профессиональных групп, в сравнении с предыдущей неделей, рост среди работников торговли непродовольственными товарами, например, составил 40%", - сказала Детковская.Приморье почти неделю ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 326 случаев СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 77 762 человека, 68 897 выздоровели, 1 280 умерли.
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
07:56 05.11.2021
 
В Приморье введут запрет на посещение магазинов без QR-кода

В Приморье с 8 ноября введут запрет на посещение магазинов без QR-кода

© РИА Новости / Геннадий ШишкинВладивостокский ГУМ
Владивостокский ГУМ - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Власти Приморья ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.
"По предложению главного санитарного врача с 8 ноября до особого распоряжения планируется расширить действие системы QR-кодов: включить в перечень организаций, допуск в которые возможен только при наличии соответствующих документов, подтверждающих пройденную вакцинацию или перенесенное заболевание, предприятия торговли непродовольственными товарами, сервиса и оказания услуг населению, в том числе гостиницы, парикмахерские, салоны красоты, сауны, спа-салоны", - говорится в сообщении.
По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, которая приводится в сообщении, наибольший рост заболеваемости в регионе среди взрослого населения зафиксирован у приморцев от 18 до 29 лет – 33,2%, а также 30-49 лет – 13,1%.
"Среди профессиональных групп, в сравнении с предыдущей неделей, рост среди работников торговли непродовольственными товарами, например, составил 40%", - сказала Детковская.
Приморье почти неделю ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 326 случаев СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 77 762 человека, 68 897 выздоровели, 1 280 умерли.
Проверка QR-кодов - РИА Новости, 1920, 04.11.2021
4 ноября, 09:53Распространение коронавируса
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