https://ria.ru/20211105/kod-1757771805.html

В Приморье введут запрет на посещение магазинов без QR-кода

В Приморье введут запрет на посещение магазинов без QR-кода - РИА Новости, 05.11.2021

В Приморье введут запрет на посещение магазинов без QR-кода

Власти Приморья ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины,... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T07:56

2021-11-05T07:56

2021-11-05T07:56

распространение коронавируса

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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ВЛАДИВОСТОК, 5 ноя – РИА Новости. Власти Приморья ужесточают антиковидные меры на фоне роста заболеваемости, с 8 ноября планируется запретить приморцам посещать промтоварные магазины, парикмахерские, сауны и салоны красоты без QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, сообщает пресс-служба правительства региона.Ранее сообщалось, что в Приморье с 30 октября ввели QR-коды для посещения заведений общепита, учреждений культуры и спорта. Обязательная вакцинация от коронавируса введена для работников сферы услуг, ЖКХ, госслужбы и ряда других отраслей, с 11 ноября начнут переводить на дистанционный режим работы не сделавших первую прививку сотрудников.По информации руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, которая приводится в сообщении, наибольший рост заболеваемости в регионе среди взрослого населения зафиксирован у приморцев от 18 до 29 лет – 33,2%, а также 30-49 лет – 13,1%."Среди профессиональных групп, в сравнении с предыдущей неделей, рост среди работников торговли непродовольственными товарами, например, составил 40%", - сказала Детковская.Приморье почти неделю ежедневно обновляет абсолютный рекорд заболеваемости коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 326 случаев СOVID-19, всего с начала пандемии заболели 77 762 человека, 68 897 выздоровели, 1 280 умерли.

https://ria.ru/20211104/koronavirus-1757678869.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии