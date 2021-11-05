https://ria.ru/20211105/kitay-1757811145.html

В Пекине выразили протест из-за раздувания США "китайской угрозы"

В Пекине выразили протест из-за раздувания США "китайской угрозы" - РИА Новости, 05.11.2021

В Пекине выразили протест из-за раздувания США "китайской угрозы"

Китай выражает протест США за раздувание "китайской угрозы" и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи, заявил в пятницу официальный представитель... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T16:53

2021-11-05T16:53

2021-11-05T17:14

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ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай выражает протест США за раздувание "китайской угрозы" и необоснованную критику о наращивании ядерной мощи, заявил в пятницу официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.Ранее Пентагон опубликовал доклад, согласно которому Пекин может получить 700 боеголовок к 2027 году и 1 тысячу - к 2030-му. Также оборонное ведомство США полагает, что Китай, вероятно, уже располагает ядерной триадой, то есть стратегическими силами, состоящими из трех компонентов: стратегическая авиация, межконтинентальные баллистические ракеты и подводные ракетоносцы."Доклад (Пентагона – ред.) игнорирует факты и полон предрассудков, он оспаривает национальную оборонную политику и военную стратегию Китая, фабрикует так называемую "китайскую военную угрозу" и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи", - заявил У Цянь, слова которого приводятся в заявлении на сайте министерства обороны КНР.Он указал, что "Китай в связи с этим выразил резкое недовольство и решительный протест, Пекин уже сделал США строгое представление".

https://ria.ru/20211105/koronavirus-1757781582.html

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в мире, сша, китай, безопасность, министерство обороны сша, у цянь, минобороны кнр