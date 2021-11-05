https://ria.ru/20211105/kitay-1757790101.html

Китай запретит въезд сторонникам "независимости Тайваня"

Китай запретит въезд сторонникам "независимости Тайваня" - РИА Новости, 05.11.2021

Китай запретит въезд сторонникам "независимости Тайваня"

КНР введет запрет на въезд в материковую часть Китая, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао для сторонников "независимости Тайваня",... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:12

2021-11-05T12:12

2021-11-05T13:15

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тайвань

гоминьдан

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ПЕКИН, 5 ноя - РИА Новости. КНР введет запрет на въезд в материковую часть Китая, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао для сторонников "независимости Тайваня", заявила в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь."Власти на материке в соответствии с законом наложат дисциплинарные взыскания на "твердолобых" сторонников "независимости Тайваня", запретят им и членам их семей въезд на материк и в специальные административные районы Гонконг и Макао", - заявила Чжу Фэнлянь.Лица, которые попадут в соответствующий список сторонников "независимости Тайваня" не смогут сотрудничать с организациями и частными лицами на материке, а также получать прибыль В КНР.Чжу Фэнлянь отметила, что все эти действия нанесли серьезный урон отношениям Пекина и Тайбэя, и в значительной степени навредили миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также общим интересам соотечественников, живущих по обе стороны пролива.Вместе с тем она подчеркнула, что Пекин в соответствии с законом будет привлекать сторонников "независимости Тайваня" к уголовной ответственности.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://radiosputnik.ria.ru/20211104/tayvan-1757689657.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211103/tayvan-1757611694.html

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в мире, макао, китай, тайвань, гоминьдан