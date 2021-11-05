12:12 05.11.2021 (обновлено: 13:15 05.11.2021)
Китай запретит въезд сторонникам "независимости Тайваня"
Китай запретит въезд на материк, в Макао и Гонконг сторонникам "независимости Тайваня"
"Власти на материке в соответствии с законом наложат дисциплинарные взыскания на "твердолобых" сторонников "независимости Тайваня", запретят им и членам их семей въезд на материк и в специальные административные районы Гонконг и Макао", - заявила Чжу Фэнлянь.
Лица, которые попадут в соответствующий список сторонников "независимости Тайваня" не смогут сотрудничать с организациями и частными лицами на материке, а также получать прибыль В КНР.
"На протяжении некоторого периода времени немногочисленные упрямые приверженцы "независимости Тайваня", такие как Су Чжэньчан (премьер-министр Тайваня - ред.) и У Чжаосе (глава МИД - ред.) изо всех сил пытались спровоцировать противостояние между двумя сторонами Тайваньского пролива, осуществляли злонамеренные нападки и клеветали на материк, вступили в сговор с внешними силами, чтобы расколоть страну", - сказала она.
Чжу Фэнлянь отметила, что все эти действия нанесли серьезный урон отношениям Пекина и Тайбэя, и в значительной степени навредили миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также общим интересам соотечественников, живущих по обе стороны пролива.
Вместе с тем она подчеркнула, что Пекин в соответствии с законом будет привлекать сторонников "независимости Тайваня" к уголовной ответственности.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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