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Китай запретит въезд сторонникам "независимости Тайваня"
Китай запретит въезд сторонникам "независимости Тайваня" - РИА Новости, 05.11.2021
Китай запретит въезд сторонникам "независимости Тайваня"
КНР введет запрет на въезд в материковую часть Китая, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао для сторонников "независимости Тайваня",... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:12
2021-11-05T13:15
в мире
макао
китай
тайвань
гоминьдан
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ПЕКИН, 5 ноя - РИА Новости. КНР введет запрет на въезд в материковую часть Китая, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао для сторонников "независимости Тайваня", заявила в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь."Власти на материке в соответствии с законом наложат дисциплинарные взыскания на "твердолобых" сторонников "независимости Тайваня", запретят им и членам их семей въезд на материк и в специальные административные районы Гонконг и Макао", - заявила Чжу Фэнлянь.Лица, которые попадут в соответствующий список сторонников "независимости Тайваня" не смогут сотрудничать с организациями и частными лицами на материке, а также получать прибыль В КНР.Чжу Фэнлянь отметила, что все эти действия нанесли серьезный урон отношениям Пекина и Тайбэя, и в значительной степени навредили миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также общим интересам соотечественников, живущих по обе стороны пролива.Вместе с тем она подчеркнула, что Пекин в соответствии с законом будет привлекать сторонников "независимости Тайваня" к уголовной ответственности.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://radiosputnik.ria.ru/20211104/tayvan-1757689657.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/tayvan-1757611694.html
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в мире, макао, китай, тайвань, гоминьдан
12:12 05.11.2021 (обновлено: 13:15 05.11.2021)
 
Китай запретит въезд сторонникам "независимости Тайваня"

Китай запретит въезд на материк, в Макао и Гонконг сторонникам "независимости Тайваня"

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкВид на прибрежную часть города Гаосюн
Вид на прибрежную часть города Гаосюн - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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ПЕКИН, 5 ноя - РИА Новости. КНР введет запрет на въезд в материковую часть Китая, а также в специальные административные районы Гонконг и Макао для сторонников "независимости Тайваня", заявила в пятницу официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь.
"Власти на материке в соответствии с законом наложат дисциплинарные взыскания на "твердолобых" сторонников "независимости Тайваня", запретят им и членам их семей въезд на материк и в специальные административные районы Гонконг и Макао", - заявила Чжу Фэнлянь.
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Лица, которые попадут в соответствующий список сторонников "независимости Тайваня" не смогут сотрудничать с организациями и частными лицами на материке, а также получать прибыль В КНР.
"На протяжении некоторого периода времени немногочисленные упрямые приверженцы "независимости Тайваня", такие как Су Чжэньчан (премьер-министр Тайваня - ред.) и У Чжаосе (глава МИД - ред.) изо всех сил пытались спровоцировать противостояние между двумя сторонами Тайваньского пролива, осуществляли злонамеренные нападки и клеветали на материк, вступили в сговор с внешними силами, чтобы расколоть страну", - сказала она.
Чжу Фэнлянь отметила, что все эти действия нанесли серьезный урон отношениям Пекина и Тайбэя, и в значительной степени навредили миру и стабильности в Тайваньском проливе, а также общим интересам соотечественников, живущих по обе стороны пролива.
Вместе с тем она подчеркнула, что Пекин в соответствии с законом будет привлекать сторонников "независимости Тайваня" к уголовной ответственности.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации – пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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