Пекин призвал США раскрыть детали аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Пекин призвал США раскрыть детали аварии субмарины и прекратить провокации в регионе
© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha JetzerКорабли ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) и USS Nimitz (CVN 68) в Южно-Китайском море
© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha Jetzer
ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай призывает США дать подробные объяснения относительно инцидента с атомной подлодкой в Южно-Китайском море, а также прекратить демонстрацию силы и провокации в регионе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее американский флот сообщил, что офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия. Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.
"Мы вновь призываем США подробно разъяснить обстоятельства аварии, а также в полной мере отреагировать на озабоченность и опасения стран региона", - заявил дипломат.
Он указал, что США следует прекратить повсюду создавать проблемы и провокации, а также перестать демонстрировать силу и предпринимать действия, наносящие ущерб суверенитету и безопасности других стран.
Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов экипажа. Субмарина остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.