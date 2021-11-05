https://ria.ru/20211105/kitay-1757789927.html

Пекин призвал США раскрыть детали аварии с подлодкой в Южно-Китайском море

Пекин призвал США раскрыть детали аварии с подлодкой в Южно-Китайском море - РИА Новости, 05.11.2021

Пекин призвал США раскрыть детали аварии с подлодкой в Южно-Китайском море

Китай призывает США дать подробные объяснения относительно инцидента с атомной подлодкой в Южно-Китайском море, а также прекратить демонстрацию силы и... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T12:10

2021-11-05T12:10

2021-11-05T12:10

в мире

сша

гуам

мид кнр

южно-китайское море

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578099076_0:299:3068:2025_1920x0_80_0_0_e038f93c6772d6ff2c1d87e078ee343e.jpg

ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай призывает США дать подробные объяснения относительно инцидента с атомной подлодкой в Южно-Китайском море, а также прекратить демонстрацию силы и провокации в регионе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее американский флот сообщил, что офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия. Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани."Мы вновь призываем США подробно разъяснить обстоятельства аварии, а также в полной мере отреагировать на озабоченность и опасения стран региона", - заявил дипломат.Он указал, что США следует прекратить повсюду создавать проблемы и провокации, а также перестать демонстрировать силу и предпринимать действия, наносящие ущерб суверенитету и безопасности других стран.Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов экипажа. Субмарина остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.

https://ria.ru/20211103/podlodka-1757473551.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211023/connecticut-1755955319.html

сша

гуам

южно-китайское море

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, гуам, мид кнр, южно-китайское море