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Пекин призвал США раскрыть детали аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Пекин призвал США раскрыть детали аварии с подлодкой в Южно-Китайском море - РИА Новости, 05.11.2021
Пекин призвал США раскрыть детали аварии с подлодкой в Южно-Китайском море
Китай призывает США дать подробные объяснения относительно инцидента с атомной подлодкой в Южно-Китайском море, а также прекратить демонстрацию силы и... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:10
2021-11-05T12:10
в мире
сша
гуам
мид кнр
южно-китайское море
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ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай призывает США дать подробные объяснения относительно инцидента с атомной подлодкой в Южно-Китайском море, а также прекратить демонстрацию силы и провокации в регионе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее американский флот сообщил, что офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия. Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани."Мы вновь призываем США подробно разъяснить обстоятельства аварии, а также в полной мере отреагировать на озабоченность и опасения стран региона", - заявил дипломат.Он указал, что США следует прекратить повсюду создавать проблемы и провокации, а также перестать демонстрировать силу и предпринимать действия, наносящие ущерб суверенитету и безопасности других стран.Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов экипажа. Субмарина остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.
https://ria.ru/20211103/podlodka-1757473551.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211023/connecticut-1755955319.html
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в мире, сша, гуам, мид кнр, южно-китайское море
12:10 05.11.2021
 
Пекин призвал США раскрыть детали аварии с подлодкой в Южно-Китайском море

Пекин призвал США раскрыть детали аварии субмарины и прекратить провокации в регионе

© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha JetzerКорабли ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) и USS Nimitz (CVN 68) в Южно-Китайском море
Корабли ВМС США USS Ronald Reagan (CVN 76) и USS Nimitz (CVN 68) в Южно-Китайском море - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / U.S. Navy/ Mass Communication Specialist 2nd Class Samantha Jetzer
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай призывает США дать подробные объяснения относительно инцидента с атомной подлодкой в Южно-Китайском море, а также прекратить демонстрацию силы и провокации в регионе, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее американский флот сообщил, что офицеров, командовавших американской атомной субмариной, которая столкнулась с подводной горой в Южно-Китайском море, сняли с должностей в связи с утратой доверия. Должностей лишились трое высших офицеров подлодки, в том числе ее капитан Кэмерон Альджилани.
Атомная подводная лодка ВМС США USS Connecticut - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
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"Мы вновь призываем США подробно разъяснить обстоятельства аварии, а также в полной мере отреагировать на озабоченность и опасения стран региона", - заявил дипломат.
Он указал, что США следует прекратить повсюду создавать проблемы и провокации, а также перестать демонстрировать силу и предпринимать действия, наносящие ущерб суверенитету и безопасности других стран.
Ударная атомная подводная лодка класса Seawolf USS Connecticut (SSN 22) столкнулась с объектом, находясь в подводном положении, во второй половине дня 2 октября в международных водах Индо-Тихоокеанского региона, травмы получили 11 членов экипажа. Субмарина остается на базе в Гуаме для оценки повреждений, позднее она направится для ремонта в США.
Американская атомная подводная лодка Коннектикут
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В миреСШАГуамМИД КНРЮжно-Китайское море
 
 
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