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Пекин успешно вывел на орбиту спутник "Гуанму"
Пекин успешно вывел на орбиту спутник "Гуанму" - РИА Новости, 05.11.2021
Пекин успешно вывел на орбиту спутник "Гуанму"
Китай в пятницу при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6" успешно вывел на орбиту научно-исследовательский спутник "Гуанму", говорится в сообщении Китайской... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T08:02
2021-11-05T08:02
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ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай в пятницу при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6" успешно вывел на орбиту научно-исследовательский спутник "Гуанму", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).Пуск был осуществлен в пятницу в 10.19 по местному времени (5.19 мск) с космодрома "Тайюань" в провинции Шаньси на севере Китая, спутник успешно вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.Спутник "Гуанму" был разработан Китайской академией наук и стал первым в мире научным спутником, предназначенным исключительно для обслуживания целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.При помощи спутника "Гуанму" можно будет детально определять объемы энергопотребления в районах с интенсивной деятельностью человека, структуру населенных пунктов и прибрежной среды, чтобы обеспечить информационную поддержку для показателей устойчивого развития, которые характеризуют взаимодействие между человеком и природой.Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 395-я миссия, а для ракет "Чанчжэн-6" - восьмая.
https://ria.ru/20211103/sputnik-1757530991.html
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в мире, оон, китай, космос - риа наука, шаньси
08:02 05.11.2021
 
Пекин успешно вывел на орбиту спутник "Гуанму"

Пекин успешно вывел на орбиту научно-исследовательский спутник "Гуанму"

© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsЗапуск китайской ракеты-носителя с космодрома "Цзюцюань"
Запуск китайской ракеты-носителя с космодрома Цзюцюань - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай в пятницу при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-6" успешно вывел на орбиту научно-исследовательский спутник "Гуанму", говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).
Пуск был осуществлен в пятницу в 10.19 по местному времени (5.19 мск) с космодрома "Тайюань" в провинции Шаньси на севере Китая, спутник успешно вышел на заданную орбиту, запуск был признан успешным.
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Китай запустил спутники дистанционного зондирования Земли
Спутник "Гуанму" был разработан Китайской академией наук и стал первым в мире научным спутником, предназначенным исключительно для обслуживания целей Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
При помощи спутника "Гуанму" можно будет детально определять объемы энергопотребления в районах с интенсивной деятельностью человека, структуру населенных пунктов и прибрежной среды, чтобы обеспечить информационную поддержку для показателей устойчивого развития, которые характеризуют взаимодействие между человеком и природой.
Для ракет-носителей семейства "Чанчжэн" это уже 395-я миссия, а для ракет "Чанчжэн-6" - восьмая.
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В миреООНКитайКосмос - РИА НаукаШаньси
 
 
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