https://ria.ru/20211105/khimki-1757769473.html

В Химках при стрельбе погиб человек

В Химках при стрельбе погиб человек - РИА Новости, 05.11.2021

В Химках при стрельбе погиб человек

В подмосковных Химках ищут злоумышленников после стрельбы, в которой был убит один человек, еще один был ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T05:45

2021-11-05T05:45

2021-11-05T06:05

происшествия

химки

гумвд по московской области

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В подмосковных Химках ищут злоумышленников после стрельбы, в которой был убит один человек, еще один был ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Ночью для поимки участников был объявлен план "Перехват".Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по состоянию на 5.00 мск пятницы преступников пока не поймали.

https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html

химки

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, химки, гумвд по московской области