https://ria.ru/20211105/khimki-1757769473.html
В Химках при стрельбе погиб человек
В Химках при стрельбе погиб человек - РИА Новости, 05.11.2021
В Химках при стрельбе погиб человек
В подмосковных Химках ищут злоумышленников после стрельбы, в которой был убит один человек, еще один был ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T05:45
2021-11-05T05:45
2021-11-05T06:05
происшествия
химки
гумвд по московской области
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В подмосковных Химках ищут злоумышленников после стрельбы, в которой был убит один человек, еще один был ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.Ночью для поимки участников был объявлен план "Перехват".Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, по состоянию на 5.00 мск пятницы преступников пока не поймали.
https://ria.ru/20211104/perm-1757695012.html
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происшествия, химки, гумвд по московской области
05:45 05.11.2021 (обновлено: 06:05 05.11.2021)
В Химках при стрельбе погиб человек
В Химках при стрельбе погиб человек, еще одного ранили