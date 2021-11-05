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В Кабардино-Балкарии отказались продлевать нерабочие дни

В Кабардино-Балкарии отказались продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021

В Кабардино-Балкарии отказались продлевать нерабочие дни

Нерабочие дни в Кабардино-Балкарии после 7 ноября продлевать не будут, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:36

2021-11-05T15:36

2021-11-05T16:00

распространение коронавируса

здоровье - общество

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россия

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казбек коков

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НАЛЬЧИК, 5 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни в Кабардино-Балкарии после 7 ноября продлевать не будут, сообщил глава региона Казбек Коков."В последнюю неделю в регионе не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Есть неплохие показатели по динамике вакцинации. Необходимо продолжить контроль за соблюдением режима QR-кодов и мер профилактики. Не хотелось бы вновь вводить режим нерабочих дней, нарушая жизненный цикл республики", - приводит слова Кокова его пресс-служба.Он также поручил продолжать информационную работу с населением о важности вакцинирования как единственного способа снижения смертности и риска тяжелого течения болезни.По данным пресс-службы, школьные каникулы, начавшиеся в регионе 23 октября, будут завершены 7 ноября. Завершается и нерабочая неделя: организации и учреждения вернутся к привычному трудовому распорядку."Вместе с тем в силе остаются санитарно-эпидемиологические требования, которые были введены ранее - сохраняется необходимость использования QR-кодов и ПЦР-тестов при посещении учреждений культуры, общепита, а также гостиниц, канатных дорог, бассейнов, салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов", - уточняют власти.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, кабардино-балкарская республика (кбр), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, казбек коков