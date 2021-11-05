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В Кабардино-Балкарии отказались продлевать нерабочие дни
В Кабардино-Балкарии отказались продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021
В Кабардино-Балкарии отказались продлевать нерабочие дни
Нерабочие дни в Кабардино-Балкарии после 7 ноября продлевать не будут, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:36
2021-11-05T16:00
распространение коронавируса
здоровье - общество
кабардино-балкарская республика (кбр)
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
казбек коков
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НАЛЬЧИК, 5 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни в Кабардино-Балкарии после 7 ноября продлевать не будут, сообщил глава региона Казбек Коков."В последнюю неделю в регионе не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Есть неплохие показатели по динамике вакцинации. Необходимо продолжить контроль за соблюдением режима QR-кодов и мер профилактики. Не хотелось бы вновь вводить режим нерабочих дней, нарушая жизненный цикл республики", - приводит слова Кокова его пресс-служба.Он также поручил продолжать информационную работу с населением о важности вакцинирования как единственного способа снижения смертности и риска тяжелого течения болезни.По данным пресс-службы, школьные каникулы, начавшиеся в регионе 23 октября, будут завершены 7 ноября. Завершается и нерабочая неделя: организации и учреждения вернутся к привычному трудовому распорядку."Вместе с тем в силе остаются санитарно-эпидемиологические требования, которые были введены ранее - сохраняется необходимость использования QR-кодов и ПЦР-тестов при посещении учреждений культуры, общепита, а также гостиниц, канатных дорог, бассейнов, салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов", - уточняют власти.
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здоровье - общество, кабардино-балкарская республика (кбр), россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, казбек коков
15:36 05.11.2021 (обновлено: 16:00 05.11.2021)
 
В Кабардино-Балкарии отказались продлевать нерабочие дни

Глава Кабардино-Балкарии Коков отказался продлевать нерабочие дни после седьмого ноября

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкВрио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков
Врио главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Саид Царнаев
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НАЛЬЧИК, 5 ноя - РИА Новости. Нерабочие дни в Кабардино-Балкарии после 7 ноября продлевать не будут, сообщил глава региона Казбек Коков.
"В последнюю неделю в регионе не наблюдается скачкообразного роста заболеваемости. Есть неплохие показатели по динамике вакцинации. Необходимо продолжить контроль за соблюдением режима QR-кодов и мер профилактики. Не хотелось бы вновь вводить режим нерабочих дней, нарушая жизненный цикл республики", - приводит слова Кокова его пресс-служба.
Он также поручил продолжать информационную работу с населением о важности вакцинирования как единственного способа снижения смертности и риска тяжелого течения болезни.
По данным пресс-службы, школьные каникулы, начавшиеся в регионе 23 октября, будут завершены 7 ноября. Завершается и нерабочая неделя: организации и учреждения вернутся к привычному трудовому распорядку.
"Вместе с тем в силе остаются санитарно-эпидемиологические требования, которые были введены ранее - сохраняется необходимость использования QR-кодов и ПЦР-тестов при посещении учреждений культуры, общепита, а также гостиниц, канатных дорог, бассейнов, салонов красоты, парикмахерских, косметических салонов", - уточняют власти.
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Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКабардино-Балкарская Республика (КБР)РоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииКазбек Коков
 
 
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