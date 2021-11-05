https://ria.ru/20211105/kassir-1757805442.html

На Урале проверят информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

На Урале проверят информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода - РИА Новости, 05.11.2021

На Урале проверят информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

Полиция в Екатеринбурге выясняет, действительно ли кассир избила покупательницу, у которой не было QR-кода, сообщил РИА Новости в пятницу источник в... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T15:42

2021-11-05T15:42

2021-11-05T15:44

распространение коронавируса

происшествия

екатеринбург

telegram (приложение)

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коронавирус в россии

qr-код

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге выясняет, действительно ли кассир избила покупательницу, у которой не было QR-кода, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах города.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в супермаркете в Екатеринбурге кассир избила покупательницу, у которой не было QR-кода."Территориальный ОВД разбирается в ситуации. Участники конфликта установлены. Проводится проверка", - сказал источник РИА Новости.Агентство пока не располагает комментарием полиции по поводу данного инцидента.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757794149.html

екатеринбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, екатеринбург, telegram (приложение), россия, коронавирус в россии, qr-код