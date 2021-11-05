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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/kassir-1757805442.html
На Урале проверят информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода
На Урале проверят информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода - РИА Новости, 05.11.2021
На Урале проверят информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода
Полиция в Екатеринбурге выясняет, действительно ли кассир избила покупательницу, у которой не было QR-кода, сообщил РИА Новости в пятницу источник в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T15:42
2021-11-05T15:44
распространение коронавируса
происшествия
екатеринбург
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россия
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге выясняет, действительно ли кассир избила покупательницу, у которой не было QR-кода, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах города.Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в супермаркете в Екатеринбурге кассир избила покупательницу, у которой не было QR-кода."Территориальный ОВД разбирается в ситуации. Участники конфликта установлены. Проводится проверка", - сказал источник РИА Новости.Агентство пока не располагает комментарием полиции по поводу данного инцидента.
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происшествия, екатеринбург, telegram (приложение), россия, коронавирус в россии, qr-код
15:42 05.11.2021 (обновлено: 15:44 05.11.2021)
 
На Урале проверят информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

В Екатеринбурге полиция проверит информацию об избиении кассиром клиента без QR-кода

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПосетитель предъявляет QR-код для проверки
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 ноя – РИА Новости, Ольга Ерачина. Полиция в Екатеринбурге выясняет, действительно ли кассир избила покупательницу, у которой не было QR-кода, сообщил РИА Новости в пятницу источник в правоохранительных органах города.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что в супермаркете в Екатеринбурге кассир избила покупательницу, у которой не было QR-кода.
"Территориальный ОВД разбирается в ситуации. Участники конфликта установлены. Проводится проверка", - сказал источник РИА Новости.
Агентство пока не располагает комментарием полиции по поводу данного инцидента.
Проверка QR-кодов в ТЦ Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
13:05Распространение коронавируса
Голикова подчеркнула важность проверки QR-кодов там, где они введены
 
Распространение коронавирусаПроисшествияЕкатеринбургTelegram (приложение)РоссияКоронавирус в РоссииQR-код
 
 
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