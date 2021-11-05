https://ria.ru/20211105/karta-1757761342.html

Как вернуть украденные с карты деньги

Юрист объяснил, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги - РИА Новости, 05.11.2021

Как вернуть украденные с карты деньги

Есть определенная схема действий, если с вашей банковской карты несанкционированно списали средства, и вы при этом не нарушали правила пользования банковской... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T01:16

2021-11-05T01:16

2021-11-05T01:16

общество

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Есть определенная схема действий, если с вашей банковской карты несанкционированно списали средства, и вы при этом не нарушали правила пользования банковской картой, никому не сообщали ее данные и не доверяли право проведения операций по своему счету, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.Кроме того, необходимо обратиться с заявлением в полицию по месту жительства или нахождения отделения банка.У кредитной организации есть 30 календарных дней на проведение внутреннего расследования. В случае, если преступники действовали из-за рубежа, банку понадобится 60 дней.Банк будет обязан вернуть средства на счет, если по итогам расследования выяснится, что владелец карты не "помогал" преступникам, и кража произошла не по его вине. Если банк откажет в возврате средств, следует обраться к регулятору (ЦБ РФ), а также подать иск в суд.

https://ria.ru/20211102/karty-1757303699.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, центральный банк рф (цб рф), россия