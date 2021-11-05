Юрист объяснил, когда банк обязан вернуть украденные с карты деньги
Юрист Соловьев дал советы по возвращению денег, украденных с банковской карты
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Есть определенная схема действий, если с вашей банковской карты несанкционированно списали средства, и вы при этом не нарушали правила пользования банковской картой, никому не сообщали ее данные и не доверяли право проведения операций по своему счету, рассказывает агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев.
"Во-первых, необходимо немедленно заблокировать карту. Сделать это можно в мобильном приложении банка или позвонив сотруднику банка. Во-вторых, о происшествии необходимо немедленно сообщить в банк. Лучше это сделать дважды – сначала по телефону, а затем лично, придя в отделение, где открыт счет, и подав заявление о происшествии, — советует юрист, – помните, что о подозрительной операции с вашим счетом в банк необходимо сообщить не позднее следующего дня после ее обнаружения — именно в этом случае у вас будут все основания требовать возврата украденной суммы".
Кроме того, необходимо обратиться с заявлением в полицию по месту жительства или нахождения отделения банка.
У кредитной организации есть 30 календарных дней на проведение внутреннего расследования. В случае, если преступники действовали из-за рубежа, банку понадобится 60 дней.