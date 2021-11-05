https://ria.ru/20211105/ispaniya-1757829702.html
В Испании поймали мужчину, который восемь лет удерживал дочерей и племянниц
В Испании поймали мужчину, который восемь лет удерживал дочерей и племянниц - РИА Новости, 05.11.2021
В Испании поймали мужчину, который восемь лет удерживал дочерей и племянниц
Национальная полиция Испании задержала выходца из Йемена, который держал взаперти своих дочерей и племянниц на протяжении восьми лет, сообщило ведомство. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T21:11
2021-11-05T21:11
2021-11-05T21:34
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МАДРИД, 5 ноя – РИА Новости. Национальная полиция Испании задержала выходца из Йемена, который держал взаперти своих дочерей и племянниц на протяжении восьми лет, сообщило ведомство.Он покинул свою страну в 2014 году, взяв с собой двух дочерей и двух племянниц, не имея никакого разрешения от матери последних, своей сестры. С этих пор они жили в Малайзии, Южной Корее, Индонезии, Эквадоре, Колумбии, Турции. В итоге семья перебралась в испанскую Мурсию в марте 2020 года. Одна из дочерей и одна племянница несовершеннолетние, уточняется в сообщении полиции.В сентябре прошлого года представитель неправительственной организации, которая занимается помощью людям в сложной жизненной ситуации, обратилась в полицию с жалобой на то, что четыре девушки в одной из семей, которым они оказывают помощь, живут "в полном подчинении мужчины".В ходе следствия выяснилось, что девушки общались только с представителями неправительственной организации и всегда в присутствии родственника. На вопросы о том, где находятся матери, он давал разные ответы.При осмотре квартиры выяснилось, что продукты питания находились в комнате мужчины, который их распределял по своему усмотрению. Все девушки были крайне худыми. Кроме того, подозреваемый избавился от телевизора, радио и другой электроники.При обыске были обнаружены наличные (5 тысяч евро и 2,5 тысячи американских долларов), условия в квартире были крайне плохими – окна были заклеены, а матрасы в плохом состоянии с точки зрения санитарии.Испанские власти связались с матерью племянниц, которая сообщила, что не знала о них последние восемь лет.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, малайзия, южная корея, эквадор, испания
21:11 05.11.2021 (обновлено: 21:34 05.11.2021)
В Испании поймали мужчину, который восемь лет удерживал дочерей и племянниц
В Испании поймали мужчину, который восемь лет удерживал дочерей и племянниц
МАДРИД, 5 ноя – РИА Новости.
Национальная полиция Испании
задержала выходца из Йемена, который держал взаперти своих дочерей и племянниц на протяжении восьми лет, сообщило ведомство.
Он покинул свою страну в 2014 году, взяв с собой двух дочерей и двух племянниц, не имея никакого разрешения от матери последних, своей сестры. С этих пор они жили в Малайзии
, Южной Корее
, Индонезии
, Эквадоре
, Колумбии
, Турции
. В итоге семья перебралась в испанскую Мурсию
в марте 2020 года. Одна из дочерей и одна племянница несовершеннолетние, уточняется в сообщении полиции.
В сентябре прошлого года представитель неправительственной организации, которая занимается помощью людям в сложной жизненной ситуации, обратилась в полицию с жалобой на то, что четыре девушки в одной из семей, которым они оказывают помощь, живут "в полном подчинении мужчины".
В ходе следствия выяснилось, что девушки общались только с представителями неправительственной организации и всегда в присутствии родственника. На вопросы о том, где находятся матери, он давал разные ответы.
При осмотре квартиры выяснилось, что продукты питания находились в комнате мужчины, который их распределял по своему усмотрению. Все девушки были крайне худыми. Кроме того, подозреваемый избавился от телевизора, радио и другой электроники.
При обыске были обнаружены наличные (5 тысяч евро и 2,5 тысячи американских долларов), условия в квартире были крайне плохими – окна были заклеены, а матрасы в плохом состоянии с точки зрения санитарии.
Испанские власти связались с матерью племянниц, которая сообщила, что не знала о них последние восемь лет.