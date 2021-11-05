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Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН
Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН - РИА Новости, 05.11.2021
Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН
Правительство РФ одобрило упрощение процедуры получения ИНН, это позволит подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через электронный портал,... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T13:55
2021-11-05T13:55
общество
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение процедуры получения ИНН, это позволит подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через электронный портал, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. По его словам, это решение будет удобно для иностранцев, которые приезжают на работу в Россию, поскольку можно будет заранее начать оформление документов.
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общество, михаил мишустин, россия
13:55 05.11.2021
 
Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН

Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН через электронный портал

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЛоготип Федеральной налоговой службы
Логотип Федеральной налоговой службы - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение процедуры получения ИНН, это позволит подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через электронный портал, сообщается на сайте кабмина.
"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.
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По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. По его словам, это решение будет удобно для иностранцев, которые приезжают на работу в Россию, поскольку можно будет заранее начать оформление документов.
 
ОбществоМихаил МишустинРоссия
 
 
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