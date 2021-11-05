https://ria.ru/20211105/inn-1757797561.html

Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН

Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН - РИА Новости, 05.11.2021

Правительство одобрило упрощение процедуры получения ИНН

Правительство РФ одобрило упрощение процедуры получения ИНН, это позволит подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через электронный портал,... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T13:55

2021-11-05T13:55

2021-11-05T13:55

общество

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Правительство РФ одобрило упрощение процедуры получения ИНН, это позволит подавать заявления о постановке на учет в налоговом органе через электронный портал, сообщается на сайте кабмина."Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 84 части первой Налогового кодекса Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в сообщении.По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, теперь на едином портале государственных и муниципальных услуг любой гражданин сможет не только подать заявление о постановке на учет в налоговом органе, но и получить в электронном виде уведомление о присвоении ИНН. По его словам, это решение будет удобно для иностранцев, которые приезжают на работу в Россию, поскольку можно будет заранее начать оформление документов.

https://realty.ria.ru/20211030/nalog-1756963580.html

россия

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2021

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общество, михаил мишустин, россия