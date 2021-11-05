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В Индонезии погибли не менее пяти человек из-за наводнения
В Индонезии погибли не менее пяти человек из-за наводнения - РИА Новости, 05.11.2021
В Индонезии погибли не менее пяти человек из-за наводнения
По меньшей мере пять человек погибли в результате из-за наводнений, вызванных сезонными ливнями в индонезийской провинции Восточная Ява, еще четверо пропали без РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T08:58
2021-11-05T08:58
в мире
индонезия
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате из-за наводнений, вызванных сезонными ливнями в индонезийской провинции Восточная Ява, еще четверо пропали без вести, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.Ранее сообщалось о по меньшей мере 11 пропавших без вести из-за сезонных наводнений. Оказание помощи жителям пострадавшего района затруднены из-за отключения электроэнергии и блокировки дорог.Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям заявило, что реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять деревень в городе Кота-Бату.Местное агентство Antara сообщает, что стихия уничтожила 21 дом.
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в мире, индонезия
08:58 05.11.2021
 
В Индонезии погибли не менее пяти человек из-за наводнения

В Индонезии из-за наводнения погибли не менее пяти человек, еще четверо пропали без вести

© AP Photo / Khairul BazarСпасательная операция в провинции Северная Суматра в Индонезии. 13 октября 2018
Спасательная операция в провинции Северная Суматра в Индонезии. 13 октября 2018 - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AP Photo / Khairul Bazar
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. По меньшей мере пять человек погибли в результате из-за наводнений, вызванных сезонными ливнями в индонезийской провинции Восточная Ява, еще четверо пропали без вести, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Ранее сообщалось о по меньшей мере 11 пропавших без вести из-за сезонных наводнений. Оказание помощи жителям пострадавшего района затруднены из-за отключения электроэнергии и блокировки дорог.
Национальное управление по противодействию стихийным бедствиям заявило, что реки на склонах горы Арджуно вышли из берегов и затопили пять деревень в городе Кота-Бату.
Местное агентство Antara сообщает, что стихия уничтожила 21 дом.
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