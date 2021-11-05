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В Оренбургской области снимут ограничения нерабочих дней

В Оренбургской области снимут ограничения нерабочих дней - РИА Новости, 05.11.2021

В Оренбургской области снимут ограничения нерабочих дней

В Оренбургской области с 8 ноября начнут работать закрытые на время локдауна сферы услуг, торговли, общепита и культуры, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T17:30

2021-11-05T17:30

2021-11-05T17:40

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УФА, 5 ноя - РИА Новости. В Оренбургской области с 8 ноября начнут работать закрытые на время локдауна сферы услуг, торговли, общепита и культуры, сообщает пресс-служба правительства области."С 8 ноября будут сняты ограничения, введенные на период нерабочей недели. Возобновится работа сферы услуг, торговли, общественного питания, культуры, деятельность которых была прекращена на период локдауна", - говорится в сообщении.В тоже время, по 23 ноября продлятся действующие до этого в регионе ограничения – запрет на работу кальянных, ночных клубов, проведение в объектах общепита мероприятий с числом участников больше 30. Также до 23 ноября продлится запрет на оказание услуг общественного питания раньше 6.00 и позже 00.00. Исключение составляют только объекты питания, доставляющие готовую продукцию и работающие навынос, а также корпоративные столовые."С 8 ноября планируется возобновить работу фудкортов и детских развлекательных центров (игровых комнат), расположенных в помещениях. Количество посетителей игровых комнат должно рассчитываться из площади помещения - не менее 4 квадратных метров на человека, между ними должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра", - сообщает областное правительство.В сообщении отмечается, что с 8 ноября будет отменён запрет на доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения взрослых.При выходе на очное обучение во второй четверти текущего учебного года школьники и работники школ, выезжавшие за пределы Оренбургской области, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее трех суток до выхода в школу. При отсутствии теста они не допускаются в образовательные организации в течение 7 дней после прибытия в регион, информируют власти региона.Кроме того, с 8 ноября будет приостанавлено действие социальных карт для льготного проезда в транспорте лиц 65 лет и старше, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболели COVID-19 в последние 6 месяцев. Исключение также составят работники медицинских организаций, списки которых будут переданы министерством здравоохранения региона.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793888.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оренбург, оренбургская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии