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В Оренбургской области снимут ограничения нерабочих дней
В Оренбургской области снимут ограничения нерабочих дней - РИА Новости, 05.11.2021
В Оренбургской области снимут ограничения нерабочих дней
В Оренбургской области с 8 ноября начнут работать закрытые на время локдауна сферы услуг, торговли, общепита и культуры, сообщает пресс-служба правительства... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T17:30
2021-11-05T17:40
распространение коронавируса
оренбург
оренбургская область
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
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УФА, 5 ноя - РИА Новости. В Оренбургской области с 8 ноября начнут работать закрытые на время локдауна сферы услуг, торговли, общепита и культуры, сообщает пресс-служба правительства области."С 8 ноября будут сняты ограничения, введенные на период нерабочей недели. Возобновится работа сферы услуг, торговли, общественного питания, культуры, деятельность которых была прекращена на период локдауна", - говорится в сообщении.В тоже время, по 23 ноября продлятся действующие до этого в регионе ограничения – запрет на работу кальянных, ночных клубов, проведение в объектах общепита мероприятий с числом участников больше 30. Также до 23 ноября продлится запрет на оказание услуг общественного питания раньше 6.00 и позже 00.00. Исключение составляют только объекты питания, доставляющие готовую продукцию и работающие навынос, а также корпоративные столовые."С 8 ноября планируется возобновить работу фудкортов и детских развлекательных центров (игровых комнат), расположенных в помещениях. Количество посетителей игровых комнат должно рассчитываться из площади помещения - не менее 4 квадратных метров на человека, между ними должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра", - сообщает областное правительство.В сообщении отмечается, что с 8 ноября будет отменён запрет на доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения взрослых.При выходе на очное обучение во второй четверти текущего учебного года школьники и работники школ, выезжавшие за пределы Оренбургской области, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее трех суток до выхода в школу. При отсутствии теста они не допускаются в образовательные организации в течение 7 дней после прибытия в регион, информируют власти региона.Кроме того, с 8 ноября будет приостанавлено действие социальных карт для льготного проезда в транспорте лиц 65 лет и старше, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболели COVID-19 в последние 6 месяцев. Исключение также составят работники медицинских организаций, списки которых будут переданы министерством здравоохранения региона.
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оренбург, оренбургская область, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии
17:30 05.11.2021 (обновлено: 17:40 05.11.2021)
 
В Оренбургской области снимут ограничения нерабочих дней

Власти Оренбургской области снимут ограничения нерабочих дней с восьмого ноября

© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015Мэрия города Оренбург
Мэрия города Оренбург - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© Фото : МО г.Оренбург, 2010-2015
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УФА, 5 ноя - РИА Новости. В Оренбургской области с 8 ноября начнут работать закрытые на время локдауна сферы услуг, торговли, общепита и культуры, сообщает пресс-служба правительства области.
"С 8 ноября будут сняты ограничения, введенные на период нерабочей недели. Возобновится работа сферы услуг, торговли, общественного питания, культуры, деятельность которых была прекращена на период локдауна", - говорится в сообщении.
В тоже время, по 23 ноября продлятся действующие до этого в регионе ограничения – запрет на работу кальянных, ночных клубов, проведение в объектах общепита мероприятий с числом участников больше 30. Также до 23 ноября продлится запрет на оказание услуг общественного питания раньше 6.00 и позже 00.00. Исключение составляют только объекты питания, доставляющие готовую продукцию и работающие навынос, а также корпоративные столовые.
"С 8 ноября планируется возобновить работу фудкортов и детских развлекательных центров (игровых комнат), расположенных в помещениях. Количество посетителей игровых комнат должно рассчитываться из площади помещения - не менее 4 квадратных метров на человека, между ними должна соблюдаться дистанция в 1,5 метра", - сообщает областное правительство.
В сообщении отмечается, что с 8 ноября будет отменён запрет на доступ несовершеннолетних в торговые центры без сопровождения взрослых.
При выходе на очное обучение во второй четверти текущего учебного года школьники и работники школ, выезжавшие за пределы Оренбургской области, должны будут предоставить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный не позднее трех суток до выхода в школу. При отсутствии теста они не допускаются в образовательные организации в течение 7 дней после прибытия в регион, информируют власти региона.
Кроме того, с 8 ноября будет приостанавлено действие социальных карт для льготного проезда в транспорте лиц 65 лет и старше, если они не прошли полный курс вакцинации от коронавируса или не переболели COVID-19 в последние 6 месяцев. Исключение также составят работники медицинских организаций, списки которых будут переданы министерством здравоохранения региона.
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