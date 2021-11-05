https://ria.ru/20211105/gubernator-1757801355.html

В Нижегородской области не планируют продлевать нерабочие дни

В Нижегородской области не планируют продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021

В Нижегородской области не планируют продлевать нерабочие дни

Продлевать нерабочие дни после 7 ноября в Нижегородской области не планируется, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T14:48

2021-11-05T14:48

2021-11-05T14:56

распространение коронавируса

нижегородская область

здоровье - общество

глеб никитин

россия

коронавирус в россии

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Продлевать нерабочие дни после 7 ноября в Нижегородской области не планируется, сообщил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области заявил об этом, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram о том, будет ли в регионе продлен режим нерабочих дней и выйдут ли дети с понедельника в школу."Если не будет федеральных решений, мы не буем продлевать нерабочие дни", - написал Никитин.С 25 октября в Нижегородской области ввели нерабочие дни из-за COVID. Они не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. Закрыты торговые центры, кинотеатры и театры, кафе и рестораны, доступ в музеи и спортивные организации осуществляется только по QR-кодам. С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения предприятий общепита, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и парков развлечений. После окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.

https://ria.ru/20211105/golikova-1757793737.html

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нижегородская область, здоровье - общество, глеб никитин, россия, коронавирус в россии