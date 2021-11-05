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В Нижегородской области не планируют продлевать нерабочие дни
В Нижегородской области не планируют продлевать нерабочие дни - РИА Новости, 05.11.2021
В Нижегородской области не планируют продлевать нерабочие дни
Продлевать нерабочие дни после 7 ноября в Нижегородской области не планируется, сообщил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T14:48
2021-11-05T14:56
распространение коронавируса
нижегородская область
здоровье - общество
глеб никитин
россия
коронавирус в россии
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Продлевать нерабочие дни после 7 ноября в Нижегородской области не планируется, сообщил глава региона Глеб Никитин.Губернатор Нижегородской области заявил об этом, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram о том, будет ли в регионе продлен режим нерабочих дней и выйдут ли дети с понедельника в школу."Если не будет федеральных решений, мы не буем продлевать нерабочие дни", - написал Никитин.С 25 октября в Нижегородской области ввели нерабочие дни из-за COVID. Они не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. Закрыты торговые центры, кинотеатры и театры, кафе и рестораны, доступ в музеи и спортивные организации осуществляется только по QR-кодам. С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения предприятий общепита, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и парков развлечений. После окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.
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нижегородская область, здоровье - общество, глеб никитин, россия, коронавирус в россии
14:48 05.11.2021 (обновлено: 14:56 05.11.2021)
 
В Нижегородской области не планируют продлевать нерабочие дни

Глава Нижегородской области Никитин заявил, что не планирует продлевать нерабочие дни

© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВид Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде
Вид Благовещенский монастырь в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 ноя - РИА Новости. Продлевать нерабочие дни после 7 ноября в Нижегородской области не планируется, сообщил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области заявил об этом, отвечая на вопросы подписчиков в своем Instagram о том, будет ли в регионе продлен режим нерабочих дней и выйдут ли дети с понедельника в школу.
"Если не будет федеральных решений, мы не буем продлевать нерабочие дни", - написал Никитин.
С 25 октября в Нижегородской области ввели нерабочие дни из-за COVID. Они не распространяются на работников предприятий непрерывного цикла, медицинских, аптечных, продуктовых и других организаций жизнеобеспечения. Закрыты торговые центры, кинотеатры и театры, кафе и рестораны, доступ в музеи и спортивные организации осуществляется только по QR-кодам. С 8 ноября QR-коды будут необходимы для посещения предприятий общепита, торговых центров, салонов красоты, гостиниц и парков развлечений. После окончания периода нерабочих дней будут действовать ранее принятые нормы, предусматривающие перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу.
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Распространение коронавирусаНижегородская областьЗдоровье - ОбществоГлеб НикитинРоссияКоронавирус в России
 
 
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