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В РЖД заявили, что компания не препятствует перевозкам грузов из Казахстана

В РЖД заявили, что компания не препятствует перевозкам грузов из Казахстана - РИА Новости, 05.11.2021

В РЖД заявили, что компания не препятствует перевозкам грузов из Казахстана

Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T22:58

2021-11-05T22:58

2021-11-05T22:58

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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет, сообщили РИА Новости в компании."В настоящее время наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей... Направление перевозок выбирают сами грузоотправители. При этом приоритет распределения провозных способностей при избыточном спросе определяется правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД. Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет", - объяснили в РЖД.Там добавили, что за десять месяцев 2021 года РЖД перевезли транзитом по территории РФ 6,8 миллиона тонн угля из Казахстана, что стало абсолютным рекордом перевозок за всё время и более чем на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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