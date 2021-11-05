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В РЖД заявили, что компания не препятствует перевозкам грузов из Казахстана
В РЖД заявили, что компания не препятствует перевозкам грузов из Казахстана - РИА Новости, 05.11.2021
В РЖД заявили, что компания не препятствует перевозкам грузов из Казахстана
Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T22:58
2021-11-05T22:58
в мире
казахстан
ржд
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет, сообщили РИА Новости в компании."В настоящее время наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей... Направление перевозок выбирают сами грузоотправители. При этом приоритет распределения провозных способностей при избыточном спросе определяется правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД. Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет", - объяснили в РЖД.Там добавили, что за десять месяцев 2021 года РЖД перевезли транзитом по территории РФ 6,8 миллиона тонн угля из Казахстана, что стало абсолютным рекордом перевозок за всё время и более чем на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
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в мире, казахстан, ржд, россия
22:58 05.11.2021
 
В РЖД заявили, что компания не препятствует перевозкам грузов из Казахстана

В РЖД заявили, что компания никак не препятствует перевозкам грузов из Казахстана

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО "Российские железные дороги", на площади Красные Ворота в Москве
Здание НКПС, находящееся в ведомстве ОАО Российские железные дороги, на площади Красные Ворота в Москве - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет, сообщили РИА Новости в компании.
"В настоящее время наблюдается повышенный спрос на перевозки угольной продукции в западном направлении как со стороны российских, так и со стороны казахстанских грузоотправителей... Направление перевозок выбирают сами грузоотправители. При этом приоритет распределения провозных способностей при избыточном спросе определяется правилам недискриминационного доступа к инфраструктуре РЖД. Никаких искусственных ограничений со стороны РЖД в перевозках грузов из Казахстана нет", - объяснили в РЖД.
Там добавили, что за десять месяцев 2021 года РЖД перевезли транзитом по территории РФ 6,8 миллиона тонн угля из Казахстана, что стало абсолютным рекордом перевозок за всё время и более чем на 40% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.
Вагоны с углем - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
09:13
Казахстан опроверг заявление Киева о блокировке Россией транзита угля
 
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