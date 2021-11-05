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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211105/gen-1757763973.html
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19 - РИА Новости, 05.11.2021
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19
Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который, как предполагается, почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, говорится в... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T01:25
2021-11-05T01:40
распространение коронавируса
общество
оксфордский университет
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который, как предполагается, почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Genetics.Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.По данным исследователей, такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают они.Ученые предупредили, что ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при COVID-19, поскольку важную роль в этом процессе играют такие факторы, как социально-экономические условия. Например, представители афро-карибской расы являются носителями вызывающего риски генотипа только в двух процентах случаев. Однако они пострадали от пандемии не меньше людей других национальностей.Один из руководителей исследования профессор Джеймс Дэвис заявил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией, передает телеканал Sky News.
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общество, оксфордский университет, здоровье - общество, коронавирус covid-19
01:25 05.11.2021 (обновлено: 01:40 05.11.2021)
 
Ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

Британские ученые обнаружили ген, вдвое увеличивающий риск тяжелого течения COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкПробирки с пробами крови в лаборатории
Пробирки с пробами крови в лаборатории - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Ученые из Оксфордского университета обнаружили ген, который, как предполагается, почти вдвое увеличивает риск тяжелого течения COVID-19, говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале Nature Genetics.
Исследователи провели общегеномный анализ (GWAS), выявивший хромосомную территорию 3p21.31, которая связана с двухкратным увеличением риска отказа дыхательных путей при коронавирусе.
"Мы применили платформу машинного обучения и молекулярной биологии для декодирования результатов GWAS и выявили относительно неизученный ген LZTFL1 в качестве потенциально ответственного за возникновение такого риска", - отмечается в докладе.
По данным исследователей, такой ген встречается у 60% людей южноазиатского происхождения и только у 15% европейцев. Этот феномен частично объясняет уровень избыточной смертности в некоторых районах Британии, отмечают они.
Ученые предупредили, что ген LZTFL1 нельзя рассматривать как единственную причину дыхательных осложнений при COVID-19, поскольку важную роль в этом процессе играют такие факторы, как социально-экономические условия. Например, представители афро-карибской расы являются носителями вызывающего риски генотипа только в двух процентах случаев. Однако они пострадали от пандемии не меньше людей других национальностей.
Один из руководителей исследования профессор Джеймс Дэвис заявил, что повышенный генетический риск должен нейтрализоваться вакцинацией, передает телеканал Sky News.
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