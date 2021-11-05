17:51 05.11.2021 (обновлено: 18:05 05.11.2021)
Глава МИД Украины обвинил Россию в создании газового кризиса в Европе
Глава МИД Украины Кулеба обвинил Россию в ограничении экспорта газа для создания кризиса
КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости. Россия "ограничивает" экспорт газа в ЕС, чтобы еще больше поднять стоимость топлива и усугубить энергетический кризис, утверждает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Давайте называть вещи своими именами. Россия ограничивает экспорт, чтобы еще больше поднять цены на газ, создать энергетический кризис и оправдать запуск "Северного потока — 2", — сказал он на форуме "Open Zakarpattia 2021. Форум развития".
По словам Кулебы, дефицит газа на европейском рынке свидетельствует о том, что дополнительные маршруты не гарантируют увеличения поставок в регион.
В последние месяцы газовый рынок Европы переживает колебания. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности хранилищ на континенте, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на сжиженный природный газ в Азии.
При этом некоторые европейские и украинские политики обвинили "Газпром" в "искусственном ограничении поставок". В ответ на это в российской компании подчеркнули, что выполняют все обязательства по действующим контрактам.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
Президент России 27 октября поручил "Газпрому" увеличить объемы закачки топлива в европейские подземные хранилища — после этого цена на газ в Европе стала снижаться. Однако котировки все равно остаются высокими.