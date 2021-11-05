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В Австрии оценили намерение России увеличить объемы газа в хранилищах ЕС
В Австрии оценили намерение России увеличить объемы газа в хранилищах ЕС - РИА Новости, 05.11.2021
В Австрии оценили намерение России увеличить объемы газа в хранилищах ЕС
Вена приветствует намерение РФ увеличить объемы газа в хранилищах Европы как шаг, который повысит надежность энергоснабжения, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T11:15
2021-11-05T12:03
экономика
азия
европа
владимир путин
газпром
алексей миллер
мид австрии
россия
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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Вена приветствует намерение РФ увеличить объемы газа в хранилищах Европы как шаг, который повысит надежность энергоснабжения, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища России начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе - в Австрии и Германии. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что компания готова эту работу выполнить. В пятницу "Газпром" сообщил, что достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубометров, однако продолжит работы по закачке в них до 8 ноября."Ситуация на европейском газовом рынке по-прежнему остается напряженной. Мы приветствуем шаги, которые повысят надежность энергоснабжения", - заявил Линхарт, отвечая на вопрос, как Австрия оценивает намерение России увеличить объёмы газа в европейских хранилищах после 8 ноября.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;
https://ria.ru/20211105/gaz-1757782223.html
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экономика, азия, европа, владимир путин, газпром, алексей миллер, мид австрии, россия
11:15 05.11.2021 (обновлено: 12:03 05.11.2021)
 
В Австрии оценили намерение России увеличить объемы газа в хранилищах ЕС

Глава МИД Австрии оценил намерение России увеличить объемы газа в хранилищах Европы

© AFP 2021 / Dieter NaglГазопровод в Австрии
Газопровод в Австрии - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© AFP 2021 / Dieter Nagl
Читать ria.ru в
ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Вена приветствует намерение РФ увеличить объемы газа в хранилищах Европы как шаг, который повысит надежность энергоснабжения, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища России начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе - в Австрии и Германии. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что компания готова эту работу выполнить. В пятницу "Газпром" сообщил, что достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубометров, однако продолжит работы по закачке в них до 8 ноября.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 10:56
Стоимость фьючерсов на газ в Европе приблизилась к $900 за тысячу кубов
"Ситуация на европейском газовом рынке по-прежнему остается напряженной. Мы приветствуем шаги, которые повысят надежность энергоснабжения", - заявил Линхарт, отвечая на вопрос, как Австрия оценивает намерение России увеличить объёмы газа в европейских хранилищах после 8 ноября.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.
Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.
Читайте полный текст интервью >>
Комплекс подготовки экспортного газа на Украине - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
Вчера, 02:41
В Раде рассказали о "тайных" миллиардах кубометров украинского газа
 
ЭкономикаАзияЕвропаВладимир ПутинГазпромАлексей МиллерМИД АвстрииРоссия
 
 
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