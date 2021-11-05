https://ria.ru/20211105/gaz-1757784672.html

В Австрии оценили намерение России увеличить объемы газа в хранилищах ЕС

В Австрии оценили намерение России увеличить объемы газа в хранилищах ЕС - РИА Новости, 05.11.2021

В Австрии оценили намерение России увеличить объемы газа в хранилищах ЕС

Вена приветствует намерение РФ увеличить объемы газа в хранилищах Европы как шаг, который повысит надежность энергоснабжения, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 05.11.2021

2021-11-05T11:15

2021-11-05T11:15

2021-11-05T12:03

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ВЕНА, 5 ноя - РИА Новости, Маргарита Костив. Вена приветствует намерение РФ увеличить объемы газа в хранилищах Европы как шаг, который повысит надежность энергоснабжения, заявил в интервью РИА Новости новый глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.Ранее президент РФ Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения закачки газа в подземные хранилища России начать работу по повышению объема газа в ПХГ компании в Европе - в Австрии и Германии. Глава "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что компания готова эту работу выполнить. В пятницу "Газпром" сообщил, что достиг планового уровня оперативного резерва газа в российских хранилищах в 72,6 миллиарда кубометров, однако продолжит работы по закачке в них до 8 ноября."Ситуация на европейском газовом рынке по-прежнему остается напряженной. Мы приветствуем шаги, которые повысят надежность энергоснабжения", - заявил Линхарт, отвечая на вопрос, как Австрия оценивает намерение России увеличить объёмы газа в европейских хранилищах после 8 ноября.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое.Эксперты связывают рост цен с низкой заполненностью подземных хранилищ газа (ПХГ), ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на сжиженный газ в Азии.Читайте полный текст интервью >>

https://ria.ru/20211105/gaz-1757782223.html

https://ria.ru/20211105/tayna-1757766797.html

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европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, азия, европа, владимир путин, газпром, алексей миллер, мид австрии, россия