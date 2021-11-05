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Стоимость фьючерсов на газ в Европе приблизилась к $900 за тысячу кубов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе приблизилась к $900 за тысячу кубов - РИА Новости, 05.11.2021
Стоимость фьючерсов на газ в Европе приблизилась к $900 за тысячу кубов
Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы растет на скромные 1,5% к расчетной цене четверга, приближаясь к 900 долларам за тысячу... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T10:56
2021-11-05T10:56
экономика
азия
европа
газпром
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы растет на скромные 1,5% к расчетной цене четверга, приближаясь к 900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба на 10.07 мск составляет 893,6 доллара (770,3 евро), что на 1,5% выше расчетной цены четверга с учётом курсовой разницы.Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг она чуть превысила 872 доллара (758,7 евро).Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.Так, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал - Европа".
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экономика, азия, европа, газпром
10:56 05.11.2021
 
Стоимость фьючерсов на газ в Европе приблизилась к $900 за тысячу кубов

Стоимость фьючерсов на газ в Европе в начале торгов приблизилась к $900 за тысячу кубов

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкГазопровод
Газопровод - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы растет на скромные 1,5% к расчетной цене четверга, приближаясь к 900 долларам за тысячу кубометров, свидетельствуют данные на ICE Futures.
Стоимость декабрьских фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба на 10.07 мск составляет 893,6 доллара (770,3 евро), что на 1,5% выше расчетной цены четверга с учётом курсовой разницы.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В четверг она чуть превысила 872 доллара (758,7 евро).
Цены на газ в Европе резко выросли в конце лета - начале осени. Еще в первых числах августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября она выросла более чем вдвое. Эксперты связывали рост цен на газ в Европе с несколькими факторами: низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ, ограничением предложения со стороны основных поставщиков и высоким спросом на СПГ в Азии.
Исторический максимум — 1937 долларов — был достигнут 6 октября, после чего цены на газ начали снижаться. В первый день ноября — впервые за полтора месяца — стоимость фьючерсов опустилась ниже 750 долларов за тысячу кубометров. В последние дни поводом для снижения котировок стало поручение президента России Владимира Путина, согласно которому "Газпром" скоро начнет заполнять свои хранилища в Европе. При этом цены по-прежнему время от времени резко подскакивают.
Так, в среду стоимость фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов подскочила на 17,5% и превысила 950 долларов. Резкий скачок мог быть вызван тем, что "Газпром" 2 ноября не стал бронировать на первый квартал 2022 года дополнительную мощность для прокачки газа через украинскую газотранспортную систему, а также мощность польского участка газопровода "Ямал - Европа".
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