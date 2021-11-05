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Китай предложил России пересмотреть схему проезда фур через границу
Китай предложил России пересмотреть схему проезда фур через границу - РИА Новости, 05.11.2021
Китай предложил России пересмотреть схему проезда фур через границу
Китай на фоне ситуации с пробками на МАПП "Забайкальск-Маньчжурия" надеется, что Россия проведет детальную проверку, примет эффективные меры и пересмотрит схему РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T16:28
2021-11-05T16:28
экономика
казахстан
китай
россия
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ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай на фоне ситуации с пробками на МАПП "Забайкальск-Маньчжурия" надеется, что Россия проведет детальную проверку, примет эффективные меры и пересмотрит схему проезда фур с прицепами через границу, заявили РИА Новости в народном правительстве уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия.Ранее насколько транспортно-логистических компаний заявили РИА Новости, что грузоперевозчики сообщают об очередях в 1 тысячу фур на российско-китайской границе, простой в совокупности приносит потери около 40 миллионов рублей ежесуточно. Участники рынка также указали, что регулярные заторы фиксируются на МАПП "Забайкальск - Маньчжурия", "Пограничный - Суйфэньхэ" и "Полтавка - Дуннин".Китай после начала пандемии ввел на всех своих международных пунктах пропуска правило, предусматривающее, что иностранные фуры с пустыми прицепами въезжают в Китай, тягач отцепляет прицеп и возвращается на родину, на китайской стороне товары грузят в прицеп, после чего тягач вновь заезжает в КНР, забирает уже груженный прицеп и перевозит через границу."Такая система транспортировки является чрезвычайно безопасной мерой профилактики и контроля в пунктах пропуска, которая может не только снизить риск эпидемии, но и обеспечить стабильность торговли в приграничных районах Китая и России", - заявили в правительстве.Отмечается, что на МАПП "Забайкальск-Маньчжурия" проблема с пробками возникла в том числе и из-за того, что российская сторона придерживается правила, что забрать прицеп может только тот тягач, который его вывез в Китай, то есть для вывоза в Россию одного прицепа с товарами из КНР тягач четыре раза пересекает границу, два из которых – пустым."Китайская сторона неоднократно проводила консультации с Россией по различным каналам о снятии соответствующих ограничений, но российская сторона так и не внесла никаких существенных изменений", - заявили в правительстве Маньчжурии.Китай надеется, что Россия перейдет на систему транспортировки грузов, внедренную на контрольно-пропускном пункте в Синьцзяне между Китаем и Казахстаном, которая допускает, что любой тягач после того, как он ввез и отцепил пустой прицеп на китайской стороне, может прицепить любой уже загруженный прицеп и вывезти его с территории Китая. При таком режиме нет необходимости гонять через границу пустые тягачи и ждать, что полный прицеп заберет именно тот грузовик, который его привез."Для вывоза одного прицепа груза из Китая, российский тягач должен четыре раза пересечь границу, это не только занимает время и растрачивает значительные ресурсы контрольно-пропускного пункта, но также оказывает колоссальное давление на осуществление паспортного контроля китайскими пограничными органами и работу по профилактике и борьбе с пандемией на пункте пропуска", - добавили в правительстве.Вместе с тем отмечается, что с целью увеличения объемов торговли в приграничных регионах, компании двух стран заранее обмениваются информацией и подают списки транспортных средств, которым необходимо въехать в страну."Мы не знаем, по какой причине часть транспортных средств застряла на российской стороне. Согласно нашему анализу, из-за влияния пандемии на всех пунктах пропуска с Россией наблюдается ситуация снижения провозной способности нашей страны в экспортном направлении", - указали в правительстве.Также отмечается, что многие российские водители для обеспечения источника доходов предпочитают оставаться возле контрольно-пропускного пункта на российской стороне в ожидании, когда компаниям понадобятся услуги по перевозке, и те водители, которые поводят там долгое время, несут определенные расходы, что также привело к резкому росту нынешних цен на грузоперевозки."Рекомендуем российской стороне провести детальную проверку и разобраться в ситуации с застрявшими фурами, а также разработать эффективные меры для своевременного урегулирования ситуации", - добавили в правительстве Маньчжурии.
https://radiosputnik.ria.ru/20211103/bespilotniki-1757481071.html
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экономика, казахстан, китай, россия
16:28 05.11.2021
 
Китай предложил России пересмотреть схему проезда фур через границу

Китай предложил России пересмотреть схему проезда фур через границу из-за заторов

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшегрузные автомобили
Большегрузные автомобили - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ПЕКИН, 5 ноя – РИА Новости. Китай на фоне ситуации с пробками на МАПП "Забайкальск-Маньчжурия" надеется, что Россия проведет детальную проверку, примет эффективные меры и пересмотрит схему проезда фур с прицепами через границу, заявили РИА Новости в народном правительстве уезда Маньчжурия городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия.
Ранее насколько транспортно-логистических компаний заявили РИА Новости, что грузоперевозчики сообщают об очередях в 1 тысячу фур на российско-китайской границе, простой в совокупности приносит потери около 40 миллионов рублей ежесуточно. Участники рынка также указали, что регулярные заторы фиксируются на МАПП "Забайкальск - Маньчжурия", "Пограничный - Суйфэньхэ" и "Полтавка - Дуннин".
Китай после начала пандемии ввел на всех своих международных пунктах пропуска правило, предусматривающее, что иностранные фуры с пустыми прицепами въезжают в Китай, тягач отцепляет прицеп и возвращается на родину, на китайской стороне товары грузят в прицеп, после чего тягач вновь заезжает в КНР, забирает уже груженный прицеп и перевозит через границу.
"Такая система транспортировки является чрезвычайно безопасной мерой профилактики и контроля в пунктах пропуска, которая может не только снизить риск эпидемии, но и обеспечить стабильность торговли в приграничных районах Китая и России", - заявили в правительстве.
Отмечается, что на МАПП "Забайкальск-Маньчжурия" проблема с пробками возникла в том числе и из-за того, что российская сторона придерживается правила, что забрать прицеп может только тот тягач, который его вывез в Китай, то есть для вывоза в Россию одного прицепа с товарами из КНР тягач четыре раза пересекает границу, два из которых – пустым.
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"Китайская сторона неоднократно проводила консультации с Россией по различным каналам о снятии соответствующих ограничений, но российская сторона так и не внесла никаких существенных изменений", - заявили в правительстве Маньчжурии.
Китай надеется, что Россия перейдет на систему транспортировки грузов, внедренную на контрольно-пропускном пункте в Синьцзяне между Китаем и Казахстаном, которая допускает, что любой тягач после того, как он ввез и отцепил пустой прицеп на китайской стороне, может прицепить любой уже загруженный прицеп и вывезти его с территории Китая. При таком режиме нет необходимости гонять через границу пустые тягачи и ждать, что полный прицеп заберет именно тот грузовик, который его привез.
"Для вывоза одного прицепа груза из Китая, российский тягач должен четыре раза пересечь границу, это не только занимает время и растрачивает значительные ресурсы контрольно-пропускного пункта, но также оказывает колоссальное давление на осуществление паспортного контроля китайскими пограничными органами и работу по профилактике и борьбе с пандемией на пункте пропуска", - добавили в правительстве.
Вместе с тем отмечается, что с целью увеличения объемов торговли в приграничных регионах, компании двух стран заранее обмениваются информацией и подают списки транспортных средств, которым необходимо въехать в страну.
"Мы не знаем, по какой причине часть транспортных средств застряла на российской стороне. Согласно нашему анализу, из-за влияния пандемии на всех пунктах пропуска с Россией наблюдается ситуация снижения провозной способности нашей страны в экспортном направлении", - указали в правительстве.
Также отмечается, что многие российские водители для обеспечения источника доходов предпочитают оставаться возле контрольно-пропускного пункта на российской стороне в ожидании, когда компаниям понадобятся услуги по перевозке, и те водители, которые поводят там долгое время, несут определенные расходы, что также привело к резкому росту нынешних цен на грузоперевозки.
"Рекомендуем российской стороне провести детальную проверку и разобраться в ситуации с застрявшими фурами, а также разработать эффективные меры для своевременного урегулирования ситуации", - добавили в правительстве Маньчжурии.
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