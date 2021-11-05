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Как найти удаленные со смартфона фото
Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото - РИА Новости, 05.11.2021
Как найти удаленные со смартфона фото
Мобильные телефоны давно используются не только для связи. В современных девайсах на первый план выходит функционал камеры. Бывают ситуации, когда пользователь... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T02:17
2021-11-05T02:17
технологии
павел мясоедов
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мобильные телефоны давно используются не только для связи. В современных девайсах на первый план выходит функционал камеры. Бывают ситуации, когда пользователь случайно удаляет медиафайлы, после чего возникает вопрос об их восстановлении. На такой случай многие производители предусматривают специальные возможности, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.По словам эксперта, фото и видео в телефоне могут находиться в трёх местах: на самом устройстве, в резервной копии на компьютере или в облачном хранилище. Облако нередко является самым надежным вариантом хранения архива. Резервное копирование файлов на компьютер помогает сохранить данные даже при утере устройства и защищает информацию от случайного удаления.Если важные данные все же стерты, первым делом стоит заглянуть в корзину. На современных девайсах файлы хранятся там около месяца. Но и после удаления оттуда информация в течение короткого периода подлежит восстановлению с помощью специальных программ.Разработчики дистанционных хранилищ уделяют большое внимание сохранности контента. Все файлы проходят через несколько директорий перед тем, как исчезнуть полностью. Речь о скрытой системной корзине, невидимой для пользователя, но доступной по запросу в службу поддержки, заключил эксперт.
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технологии, павел мясоедов
02:17 05.11.2021
 
Владельцам смартфонов рассказали, как найти удаленные фото

Эксперт Мясоедов сообщил, что случайно удаленные со смартфона фото можно восстановить

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПразднование Дня всех влюбленных в Казани
Празднование Дня всех влюбленных в Казани - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Мобильные телефоны давно используются не только для связи. В современных девайсах на первый план выходит функционал камеры. Бывают ситуации, когда пользователь случайно удаляет медиафайлы, после чего возникает вопрос об их восстановлении. На такой случай многие производители предусматривают специальные возможности, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "ИТ-Резерв" Павел Мясоедов.
По словам эксперта, фото и видео в телефоне могут находиться в трёх местах: на самом устройстве, в резервной копии на компьютере или в облачном хранилище. Облако нередко является самым надежным вариантом хранения архива. Резервное копирование файлов на компьютер помогает сохранить данные даже при утере устройства и защищает информацию от случайного удаления.
Если важные данные все же стерты, первым делом стоит заглянуть в корзину. На современных девайсах файлы хранятся там около месяца. Но и после удаления оттуда информация в течение короткого периода подлежит восстановлению с помощью специальных программ.
“Файлы не стираются сразу, они переходят в скрытый системный вид, поверх которого впоследствии записывается новый программный код или, иными словами, новая информация”, - объясняет специалист.
Разработчики дистанционных хранилищ уделяют большое внимание сохранности контента. Все файлы проходят через несколько директорий перед тем, как исчезнуть полностью. Речь о скрытой системной корзине, невидимой для пользователя, но доступной по запросу в службу поддержки, заключил эксперт.
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ТехнологииПавел Мясоедов
 
 
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