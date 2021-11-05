https://ria.ru/20211105/dyuzhev-1757793430.html
Дюжев "похоронил" Валентина Юдашкина
СМИ: актера Дмитрия Дюжева "выгнали" с показа Юдашкина - РИА Новости, 05.11.2021
Дюжев "похоронил" Валентина Юдашкина
Актера Дмитрия Дюжева, известного по сериалу "Бригада", попросили покинуть показ модельера Валентина Юдашкина, сообщают репортеры программы НТВ "Ты не... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:59
2021-11-05T12:59
2021-11-05T18:02
шоубиз
дмитрий дюжев
валентин юдашкин
нтв (телеканал)
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актера Дмитрия Дюжева, известного по сериалу "Бригада", попросили покинуть показ модельера Валентина Юдашкина, сообщают репортеры программы НТВ "Ты не поверишь!".Дмитрий Дюжев был одним из гостей показа новой коллекции российского кутюрье. В комментарии журналистам Дюжев неделикатно высказался о борьбе Валентина Юдашкина с онкологическим заболеванием."Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно", — высказался актер.По информации СМИ, в это время неподалеку находились сам Юдашкин и его жена Марина. После этого Дюжева попросили уйти с показа.В 2016 году у Валентина Юдашкина диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
https://ria.ru/20210720/yudashkin-1742041815.html
https://ria.ru/20210720/dyuzhev-1741995247.html
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дмитрий дюжев, валентин юдашкин, нтв (телеканал)
12:59 05.11.2021 (обновлено: 18:02 05.11.2021)
СМИ: актера Дмитрия Дюжева "выгнали" с показа Юдашкина
Актер Дюжев покинул показ Юдашкина после высказывания о борьбе модельера с раком