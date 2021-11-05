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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211105/dyuzhev-1757793430.html
Дюжев "похоронил" Валентина Юдашкина
СМИ: актера Дмитрия Дюжева "выгнали" с показа Юдашкина - РИА Новости, 05.11.2021
Дюжев "похоронил" Валентина Юдашкина
Актера Дмитрия Дюжева, известного по сериалу "Бригада", попросили покинуть показ модельера Валентина Юдашкина, сообщают репортеры программы НТВ "Ты не... РИА Новости, 05.11.2021
2021-11-05T12:59
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шоубиз
дмитрий дюжев
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актера Дмитрия Дюжева, известного по сериалу "Бригада", попросили покинуть показ модельера Валентина Юдашкина, сообщают репортеры программы НТВ "Ты не поверишь!".Дмитрий Дюжев был одним из гостей показа новой коллекции российского кутюрье. В комментарии журналистам Дюжев неделикатно высказался о борьбе Валентина Юдашкина с онкологическим заболеванием."Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно", — высказался актер.По информации СМИ, в это время неподалеку находились сам Юдашкин и его жена Марина. После этого Дюжева попросили уйти с показа.В 2016 году у Валентина Юдашкина диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
https://ria.ru/20210720/yudashkin-1742041815.html
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дмитрий дюжев, валентин юдашкин, нтв (телеканал)
12:59 05.11.2021 (обновлено: 18:02 05.11.2021)
 
СМИ: актера Дмитрия Дюжева "выгнали" с показа Юдашкина

Актер Дюжев покинул показ Юдашкина после высказывания о борьбе модельера с раком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктер Дмитрий Дюжев
Актер Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Актера Дмитрия Дюжева, известного по сериалу "Бригада", попросили покинуть показ модельера Валентина Юдашкина, сообщают репортеры программы НТВ "Ты не поверишь!".
Модельер Валентин Юдашкин на традиционном праздничном шоу к Международному женскому дню в Государственном Кремлевском Дворце - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 18:58Шоубиз
"Морально помогла": Валентин Юдашкин рассказал о дружбе с Аллой Пугачевой
Дмитрий Дюжев был одним из гостей показа новой коллекции российского кутюрье. В комментарии журналистам Дюжев неделикатно высказался о борьбе Валентина Юдашкина с онкологическим заболеванием.
"Все живем одним днем. Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно", — высказался актер.
По информации СМИ, в это время неподалеку находились сам Юдашкин и его жена Марина. После этого Дюжева попросили уйти с показа.
В 2016 году у Валентина Юдашкина диагностировали рак почки, позже метастазы выявили в голове.
Дмитрий Дюжев - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 11:45Шоубиз
Думали, что смерть придет и за мной: Дюжев рассказал о потере семьи
 
ШоубизДмитрий ДюжевВалентин ЮдашкинНТВ (телеканал)
 
 
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