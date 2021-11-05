https://ria.ru/20211105/dtp-1757838125.html
В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину
В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину
В Москве сбили мужчину
2021-11-05T23:06
2021-11-05T23:06
2021-11-05T23:07
происшествия
москва
кутузовский проспект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мужчину на Кутузовском проспекте в Москве сбили на автомобиле, когда он вышел на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Подтверждаем факт наезда на человека на проезжей части на Кутузовском проспекте", - сказали в пресс-службе.Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, взяв в руки, предположительно, картонный прямоугольник, выбежал на проезжую часть и попытался ее перейти. Дойдя до середины, мужчина побежал, а после был сбит черным автомобилем. Как сообщалось в описании к видео, мужчину тут же забрала "скорая", стоявшая в пробке неподалеку.
https://ria.ru/20211030/avariya-1756987440.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, кутузовский проспект
23:06 05.11.2021 (обновлено: 23:07 05.11.2021)
В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину
В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль сбил вышедшего на проезжую часть мужчину
В Москве сбили мужчину
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Мужчину на Кутузовском проспекте
в Москве
сбили на автомобиле, когда он вышел на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Подтверждаем факт наезда на человека на проезжей части на Кутузовском проспекте", - сказали в пресс-службе.
Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, взяв в руки, предположительно, картонный прямоугольник, выбежал на проезжую часть и попытался ее перейти. Дойдя до середины, мужчина побежал, а после был сбит черным автомобилем. Как сообщалось в описании к видео, мужчину тут же забрала "скорая", стоявшая в пробке неподалеку.