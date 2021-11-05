https://ria.ru/20211105/dtp-1757838125.html

В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину

В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину - РИА Новости, 05.11.2021

В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину

В Москве сбили мужчину

2021-11-05T23:06

2021-11-05T23:06

2021-11-05T23:07

происшествия

москва

кутузовский проспект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мужчину на Кутузовском проспекте в Москве сбили на автомобиле, когда он вышел на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Подтверждаем факт наезда на человека на проезжей части на Кутузовском проспекте", - сказали в пресс-службе.Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, взяв в руки, предположительно, картонный прямоугольник, выбежал на проезжую часть и попытался ее перейти. Дойдя до середины, мужчина побежал, а после был сбит черным автомобилем. Как сообщалось в описании к видео, мужчину тут же забрала "скорая", стоявшая в пробке неподалеку.

https://ria.ru/20211030/avariya-1756987440.html

москва

кутузовский проспект

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, кутузовский проспект