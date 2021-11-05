Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211105/dtp-1757838125.html
В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину
В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину - РИА Новости, 05.11.2021
В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину
В Москве сбили мужчину
2021-11-05T23:06
2021-11-05T23:07
происшествия
москва
кутузовский проспект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мужчину на Кутузовском проспекте в Москве сбили на автомобиле, когда он вышел на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД."Подтверждаем факт наезда на человека на проезжей части на Кутузовском проспекте", - сказали в пресс-службе.Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, взяв в руки, предположительно, картонный прямоугольник, выбежал на проезжую часть и попытался ее перейти. Дойдя до середины, мужчина побежал, а после был сбит черным автомобилем. Как сообщалось в описании к видео, мужчину тут же забрала "скорая", стоявшая в пробке неподалеку.
https://ria.ru/20211030/avariya-1756987440.html
москва
кутузовский проспект
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, москва, кутузовский проспект
23:06 05.11.2021 (обновлено: 23:07 05.11.2021)
 
В Москве сбили перебегавшего Кутузовский проспект мужчину

В Москве на Кутузовском проспекте автомобиль сбил вышедшего на проезжую часть мужчину

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 05.11.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
В Москве сбили мужчину
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Мужчину на Кутузовском проспекте в Москве сбили на автомобиле, когда он вышел на проезжую часть, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Подтверждаем факт наезда на человека на проезжей части на Кутузовском проспекте", - сказали в пресс-службе.
Ранее в интернете появилось видео, на котором мужчина, взяв в руки, предположительно, картонный прямоугольник, выбежал на проезжую часть и попытался ее перейти. Дойдя до середины, мужчина побежал, а после был сбит черным автомобилем. Как сообщалось в описании к видео, мужчину тут же забрала "скорая", стоявшая в пробке неподалеку.
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 11:44
В Москве автомобиль сбил мужчину, переходившего МКАД в неположенном месте
 
ПроисшествияМоскваКутузовский проспект
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:57В Роспотребнадзоре перепутали лето и зиму
03:47"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанции
03:45Специалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушения
03:31В Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19
03:25Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах США
03:19Россиянам рассказали, как правильно хранить кофе
03:16Слетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчин
03:04На Украине обвинили Галкина в "унижении" мовы
03:00Юрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирах
02:56Конгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые корабли
02:41CNN назвал цель визита директора ЦРУ в Москву
02:22В Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масок
02:17Обнаружены главные признаки взлома вашего смартфона
02:16Турецкого журналиста восхитили русские
02:15Экс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"
02:08Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температура
02:01На Украине заявили о начале веерных отключений света
01:59В США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпиона
01:52США объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля Синалоа
01:16Популярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе
Лента новостейМолния
В Роспотребнадзоре перепутали лето и зиму"Ростех": военные применили бесшумные винтовки на рекордной дистанцииСпециалист посоветовала выгодный способ спасти зубы от разрушенияВ Роспотребнадзоре рассказали, как поставить точный диагноз COVID-19Американские активисты рассказали про условия содержания в тюрьмах СШАРоссиянам рассказали, как правильно хранить кофеСлетавшие с Пересильд на МКС мухи помогут повысить репродуктивность мужчинНа Украине обвинили Галкина в "унижении" мовыЮрист назвала предметы, которые запрещено хранить в российских квартирахКонгрессмены призвали Байдена направить в Черное море боевые кораблиCNN назвал цель визита директора ЦРУ в МосквуВ Лондоне задержали 12 участников Марша миллиона масокОбнаружены главные признаки взлома вашего смартфонаТурецкого журналиста восхитили русскиеЭкс-глава МВД Украины заявил, что происходит "аншлюс Белоруссии"Врач рассказал, что делать, если после COVID-19 не падает температураНа Украине заявили о начале веерных отключений светаВ США присяжные признали виновным предполагаемого китайского шпионаСША объявили награду за информацию о четырех главарях наркокартеля СиналоаПопулярная бразильская певица погибла в авиакатастрофе